HAFTA SONU SINAV TAKVİMİ: Bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar var? 7-8 Kasım ÖSYM sınav takvimi
Kasım ayının ilk hafta sonuna girilirken gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sınav takvimine çevrildi. 7-8 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günleri sınava katılmayı planlayan adaylar, hangi oturumların gerçekleştirileceğini ve sınav saatlerini öğrenmek istiyor. Sınav giriş belgelerinin nereden alınacağı ve adayların sınav günü dikkat etmesi gereken ayrıntılar da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bu hafta sonu ÖSYM sınavı var mı? 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde hangi sınavlar yapılacak, sınavlar saat kaçta başlayacak? İşte ÖSYM'nin güncel sınav takvimine ilişkin merak edilenler...
ÖSYM'nin Kasım ayı sınav programı, hafta sonu yaklaşırken adayların gündemindeki yerini aldı. 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde sınav olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yayımladığı takvimi incelemeye başladı. Özellikle cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek sınavların isimleri, başlangıç saatleri ve sınav giriş belgelerine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Sınava hazırlanan adaylar, son hazırlıklarını yaparken oturumların hangi gün düzenleneceğini de araştırıyor. Peki, 7-8 Kasım hafta sonu hangi ÖSYM sınavları var? Cumartesi ve Pazar günü sınav yapılacak mı, sınavlar saat kaçta başlayacak? İşte 2026 ÖSYM sınav takviminde bu hafta sonuna ilişkin ayrıntılar...
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
STS ECZACILIK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
7 Kasım 2026 Cumartesi günü düzenlenecek STS Eczacılık sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden temin edebilecek. Adaylar, adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı seçebilecek. Ardından sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı alabilecek.
Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor. Adayların sınav günü, giriş belgelerinin çıktısını ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
ÖSYM AİS STS ECZACILIK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
2026-EUS ve 2026-STS Eczacılık Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"7 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-EUS) ile 2026 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2026-STS Eczacılık) girecek adaylardan; T.C. kimlik kartını kaybeden, T.C. kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek'te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 7 Kasım 2026 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgesi ile sınava girebilecektir. Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen hiçbir belge, sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir."