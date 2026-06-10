Hafta sonu sınav var mı? 13-14 Haziran bu hafta sonu ne sınavı var?
Haziran ayının ikinci hafta sonuna yaklaşılırken öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri gözlerini sınav takvimine çevirdi. "13-14 Haziran hafta sonu hangi sınavlar var?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alırken, milyonlarca aday katılım sağlayacağı merkezi sınavların tarihlerini ve detaylarını öğrenmek istiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile diğer kurumların yayımladığı takvim doğrultusunda bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar belli oldu. İşte 13-14 Haziran 2026 hafta sonu sınav takvimi...
Sınav maratonu Haziran ayında da hız kesmeden devam ediyor. Üniversite adaylarından kamu personeli olmak isteyenlere kadar geniş bir kitle, 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak sınavları araştırıyor. Özellikle sınav merkezlerinde görev alacak personel ve sınava katılacak adaylar, hafta sonu yapılacak sınavların saatlerini, giriş belgelerini ve sınav kurallarını yakından takip ediyor. Peki bu hafta sonu hangi sınavlar gerçekleştirilecek? İşte 13-14 Haziran sınav takvimiyle ilgili merak edilen detaylar...
HAFTA SONU SINAV TAKVİMİ
LGS NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımımız Kosova’yı eleyerek 2026 Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı. Dünya Kupası ise haziran ayında oynanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli maçla çakıştığı için LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak" dedi.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden yayımladı