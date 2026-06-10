Sınav maratonu Haziran ayında da hız kesmeden devam ediyor. Üniversite adaylarından kamu personeli olmak isteyenlere kadar geniş bir kitle, 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak sınavları araştırıyor. Özellikle sınav merkezlerinde görev alacak personel ve sınava katılacak adaylar, hafta sonu yapılacak sınavların saatlerini, giriş belgelerini ve sınav kurallarını yakından takip ediyor. Peki bu hafta sonu hangi sınavlar gerçekleştirilecek? İşte 13-14 Haziran sınav takvimiyle ilgili merak edilen detaylar...