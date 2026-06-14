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        Haberler Bilgi Spor Hollanda - Japonya maçı hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Hollanda - Japonya maçı TRT 1 canlı şifresiz izle

        2026 Dünya Kupası Hollanda - Japonya maçı izle: Hollanda - Japonya maçı hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken futbolseverlerin gözü Hollanda ile Japonya arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. F Grubu'nun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak gösterilen maç, iki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek. Dünya Kupası'nda üst turları hedefleyen iki takımın mücadelesi gecenin en önemli maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Hollanda - Japonya maçının yayın saati ve canlı izleme bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Hollanda - Japonya maçı hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası Hollanda - Japonya maçı TRT 1 canlı şifresiz izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        Hollanda - Japonya maçı için nefesler tutuldu. Hollanda ile Japonya arasındaki karşılaşma, grubun kaderini etkileyebilecek önemli maçlardan biri olarak öne çıkıyor. İki takım da turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise Hollanda - Japonya maçının şifresiz olarak nasıl, nereden izleneceğini merak ediyor. Peki, Hollanda - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hollanda - Japonya maçı izle linki...

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        HOLLANDA - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası Grup F karşılaşmasında Hollanda ile Japonya, 14 Haziran 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

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        HOLLANDA - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Hollanda - Japonya maçı Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        HOLLANDA - JAPONYA MAÇI TRT 1 CANLI ŞİFRESİZ İZLE

        Futbolseverler, Hollanda - Japonya karşılaşmasını TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden şifresiz takip edebilecek. TRT 1'in televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin resmi internet sitesi ve Tabii platformu üzerinden de maçı izlemek mümkün olacak. Mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlardan canlı yayın erişimi sağlanabilecek. Karşılaşmanın önemli anları ve gelişmeleri anbean takip edilebilecek. Maçın canlı anlatımı da spor gündeminin merkezinde yer alacak.

        HOLLANDA - JAPONYA MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        MUHTEMEL 11'LER

        Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, Gravenberch, Reijnders, De Jong, Summerville, Gakpo, Malen.

        Japonya: Suzuki, Tomiyasu, Itakura, Ito, Doan, Sano, Tanaka, Nakamura, Kubo, Kamada, Ueda.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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