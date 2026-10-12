İBB EMEKLİ KİRA VE BAYRAM DESTEĞİ NE KADAR?

İBB'nin 2027 sosyal destek planında emeklilere yönelik iki yeni yardım öne çıkıyor. Kirada yaşayan 100 bin ihtiyaç sahibi emekliye yıllık 24 bin TL kira desteği verilmesi hedefleniyor. Bu desteğin toplam bütçesinin 2,4 milyar TL olması planlanıyor.

Bayram yardımı kapsamında ise 100 bin emekliye Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL, Kurban Bayramı'nda 4 bin TL olmak üzere yılda toplam 8 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Bayram desteği için ayrılması planlanan kaynak 800 milyon TL olarak açıklandı.

Yardımlardan yararlanabilmek için hangi gelir ve ihtiyaç kriterlerinin uygulanacağına ilişkin ayrıntılı koşulların resmi başvuru duyurusuyla netleşmesi bekleniyor.