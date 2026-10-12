İBB 2027 DESTEK PAKETİ AÇIKLANDI! Emeklilere kira ve bayram desteği, çiftlere evlilik yardımı, pazar desteği… İBB 2027 destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, kimler yararlanabilecek?
İBB 2027 destek paketi açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan tarafından duyurulan paket kapsamında emeklilere kira ve bayram yardımı, genç çiftlere evlilik desteği, anne adaylarına beslenme yardımı ve asgari ücretlilere pazar desteği verilmesi planlanıyor. 2027 yılında 100 bin emekliye yıllık 24 bin TL kira ve 8 bin TL bayram desteği, 10 bin çifte ise toplam 400 milyon TL evlilik yardımı yapılması hedefleniyor. Peki, İBB 2027 destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, kimler bu yardımlardan yararlanabilecek? İşte 2027 İBB sosyal destek paketine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2027 yılında dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarını genişletmeyi hedefliyor. Ailelerden emeklilere, asgari ücretlilerden evlilik hazırlığı yapan gençlere kadar farklı grupları kapsayan destek planında kira, bayram, pazar, ulaşım ve beslenme yardımları öne çıkıyor. Eğitim destekleriyle birlikte 2027 yılında İstanbullulara sunulması planlanan doğrudan sosyal yardımların toplamının yaklaşık 37,2 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor. Desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise başvuru takvimi ve şartlara ilişkin açıklamaları takip ediyor. Peki, İBB 2027 destek paketi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, kimler bu yardımlardan yararlanabilecek? İşte detaylar…
İBB 2027 DESTEK PAKETİ AÇIKLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2027 yılında hayata geçirmeyi planladığı sosyal yardım programlarını duyurdu. Aile Destek Paketleri Tanıtım Töreni’nde açıklanan programda anne adaylarından çocuklu ailelere, emeklilerden şehit yakınları ve gazilere kadar birçok gruba yönelik nakdi ve sosyal destekler yer aldı.
Fatih Saraçhane’deki İBB Başkanlık binasında düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, yeni dönem desteklerinin kapsamına ilişkin bilgi verdi.
İBB 2027 DESTEK PAKETİ KAPSAMINDA HANGİ YARDIMLAR VAR?
İBB'nin 2027 sosyal destek planında farklı ihtiyaç gruplarına yönelik çeşitli yardımlar yer alıyor. Açıklanan hedeflere göre öne çıkan destekler şöyle:
Emekliye kira desteği: Kirada yaşayan ihtiyaç sahibi 100 bin emekliye yıllık 24 bin TL destek verilmesi planlanıyor.
Emekliye bayram desteği: 100 bin emekliye Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL, Kurban Bayramı'nda 4 bin TL olmak üzere yıllık toplam 8 bin TL yardım hedefleniyor.
Evlilik desteği: 10 bin çifte toplam 400 milyon TL evlilik desteği sağlanması öngörülüyor.
Asgari ücretlilere pazar desteği: 100 bin asgari ücretliye kişi başına 5 bin TL pazar desteği verilmesi hedefleniyor.
Ulaşım desteği: 10 bin asgari ücretliye yıllık 15 bin TL ulaşım desteği planlanıyor.
Anne adaylarına beslenme desteği: 50 bin anne adayına kişi başı 5 bin TL yardım yapılması planlanıyor.
Çocuklara süt desteği: Halk Süt uygulamasıyla 100 bin çocuğa düzenli süt desteği sağlanması hedefleniyor.
Engelli çocuğu olan ailelere nakdi destek: 20 bin aileye hane başına 5 bin lira ödeme yapılması planlanıyor.
Şehit yakını ve gazi hanelerine yönelik destek: 6 bin şehit yakını ve gazi hanesine, hane başı ortalama 7 bin 500 lira yardım verilmesi ve bu program için toplam 45 milyon lira ayrılması hedefleniyor.
İBB 2027 EVLİLİK DESTEĞİ NE KADAR, KİMLER ALABİLECEK?
İBB, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik desteğini 2027 yılında artırmayı planlıyor. Açıklanan hedef kapsamında 10 bin çifte toplam 400 milyon TL evlilik desteği verilmesi öngörülüyor.
Ancak çift başına yapılacak ödemenin kesin tutarı, başvuruda aranacak gelir ve yaş kriterleri, medeni durum koşulları ve gerekli belgelerle ilgili ayrıntılı başvuru şartları henüz açıklanmış değil. Bu nedenle destek için başvuracak çiftlerin resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.
İBB EMEKLİ KİRA VE BAYRAM DESTEĞİ NE KADAR?
İBB'nin 2027 sosyal destek planında emeklilere yönelik iki yeni yardım öne çıkıyor. Kirada yaşayan 100 bin ihtiyaç sahibi emekliye yıllık 24 bin TL kira desteği verilmesi hedefleniyor. Bu desteğin toplam bütçesinin 2,4 milyar TL olması planlanıyor.
Bayram yardımı kapsamında ise 100 bin emekliye Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL, Kurban Bayramı'nda 4 bin TL olmak üzere yılda toplam 8 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Bayram desteği için ayrılması planlanan kaynak 800 milyon TL olarak açıklandı.
Yardımlardan yararlanabilmek için hangi gelir ve ihtiyaç kriterlerinin uygulanacağına ilişkin ayrıntılı koşulların resmi başvuru duyurusuyla netleşmesi bekleniyor.
İBB 2027 DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İBB 2027 Aile Destek Paketi kapsamında planlanan evlilik, kira, bayram ve diğer sosyal yardımlar için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların ne zaman başlayacağı, hangi kanallar üzerinden yapılacağı ve yararlanma şartlarının neler olacağına ilişkin ayrıntıların resmi duyurularla netleşmesi bekleniyor.
Desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesindeki duyuruları takip etmesi gerekiyor.
İBB'nin sosyal destek programları ve güncel açıklamalarına İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı üzerinden ulaşılabiliyor. Başvuru takvimi açıklandığında her yardım programının koşullarının ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.