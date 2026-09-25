İBB burs başvuru tarihi açıklandı! 2026 2027 Genç Üniversiteli İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’nden faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri İBB burs başvuru tarihini araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere başvuru değerlendirme sürecine göre verilecek olan İBB bursu başvuru tarihi açıklandı. Peki İBB burs başvurusu ne zaman ve başvurular nasıl yapılır?