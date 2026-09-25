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        Haberler Bilgi Yaşam İBB burs başvuru tarihi açıklandı! 2026 2027 Genç Üniversiteli İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        İBB burs başvuru tarihi açıklandı! 2026 2027 Genç Üniversiteli İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        İBB burs başvuru tarihi belli oldu. İstanbul'da üniversite okuyan gençlerin kültürel ve sosyal olarak daha aktif olmaları ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için İBB Genç Üniversiteli bursu desteği bu sene de devam ediyor. Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler İBB burs başvuru tarihi, şartları gibi detayları araştırıyor. Belirtilen tarihler dışında yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacağı biliniyor. Peki, 2026 2027 Genç Üniversiteli İBB burs başvurusu ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’nden faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri İBB burs başvuru tarihini araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere başvuru değerlendirme sürecine göre verilecek olan İBB bursu başvuru tarihi açıklandı. Peki İBB burs başvurusu ne zaman ve başvurular nasıl yapılır?

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        İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026-2027 dönemi İBB burs başvuruları 29 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular için öğrencilere belirlenen süre içerisinde işlemlerini tamamlama imkanı sunulacak.

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        İBB BURS BAŞVURUSU SON TARİH NE ZAMAN?

        İBB burs başvurularının son tarihi 23 Ekim 2026 olarak açıklandı.

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        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvuracak öğrencilerin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. İBB burs başvuru şartları şöyle:

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        * Öğrencinin kendisinin veya anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,

        * Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

        * Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak,

        * Devlet üniversitesinde öğrenim görmek veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okumak,

        * Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 veya 4,00 üzerinden en az 2,00 olması,

        * Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duymak.

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        İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELERDİR?

        İBB burs başvurusu Genç Üniversiteli internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular için İstanbul Senin uygulaması da kullanılabilecek.

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