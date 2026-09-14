İBB burs başvuru tarihi: Genç Üniversiteli İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
İBB burs başvuru takvimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruluyor. Üniversite kayıtlarıyla birlikte, İBB burs başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden veya gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte İBB burs başvurusuna ilişkin bilgiler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları için geri sayım sürüyor. "Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine burs imkânı sağlayan İBB bursu belli tarihler arasında ödeniyor. Peki Genç Üniversiteli İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İBB burs başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Geçen sene 23 Eylül tarihinde İBB burs başvuruları alınmaya başlamıştı. Yine aynı tarihte başvuruların başlaması öngörülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) açıklama gelirse haberimiz güncellenecektir.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi.
Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitelerde %100 burslu öğrenim görmek.
Ön lisans ve lisans öğrencileri için 30 yaşından, yüksek lisans ve doktora için 40 yaşından büyük olmamak.
Ara ve son sınıflar için genel not ortalamasının en az 2,00/4,00 veya 53/100 olması.
Açık öğretim veya yurt dışında okuyan öğrenciler başvuru yapamaz.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru ve evrak yükleme işlemleri tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul web adresi veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Beyan edilen evraklar ve net gelir bilgileri esas alınarak değerlendirme sağlanacak.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.