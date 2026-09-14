İBB burs başvuru tarihi: Genç Üniversiteli İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İBB burs başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Geçen sene 23 Eylül tarihinde İBB burs başvuruları alınmaya başlamıştı. Yine aynı tarihte başvuruların başlaması öngörülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) açıklama gelirse haberimiz güncellenecektir.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi.

Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitelerde %100 burslu öğrenim görmek.

Ön lisans ve lisans öğrencileri için 30 yaşından, yüksek lisans ve doktora için 40 yaşından büyük olmamak.

Ara ve son sınıflar için genel not ortalamasının en az 2,00/4,00 veya 53/100 olması.

Açık öğretim veya yurt dışında okuyan öğrenciler başvuru yapamaz.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru ve evrak yükleme işlemleri tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul web adresi veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Beyan edilen evraklar ve net gelir bilgileri esas alınarak değerlendirme sağlanacak.