İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027: İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği ne kadar, kaç TL ödenecek?
İBB burs başvuru tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni eğitim öğretim döneminde verilecek destek tutarı ve başvuru şartları megakentte ikamet eden ve eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2026-2027 İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği ne kadar olacak, kaç TL ödenecek? İşte detaylar…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları için bekleyiş sürüyor. İstanbul’da ikamet eden ve eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, ‘’2026-2027 İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?’’ sorularına yanıt arıyor. İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği ne kadar olacak, kimler yararlanabilecek? İşte 2026-2027 İBB burs başvuru tarihleri, şartları ve başvuru esnasında gerekli belgeler hakkında merak edilenler…
İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027: İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı.
Geçen yıl İBB burs başvuruları, 23 Eylül-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu bilgi dikkate alındığında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvurularının da eylül ayının son haftalarında alınması bekleniyor.
Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
2026-2027 İBB BURS TUTARI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL ÖDENECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100 bin üniversite öğrencisine yıllık 20 bin TL burs vermişti.
Ancak 2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak İBB burs tutarı henüz belli olmadı.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Öğrenciler, İBB burs başvuruları ve evrak işlemlerini, “İstanbul Senin” uygulaması ya da https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden gerçekleştirebilirler.
Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz.
Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.
Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
Gelir beyanına fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.
İBB BURS BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
Geçtiğimiz yıl öğrencilerde aranan şartlar şu şekildeydi;
· T.C. vatandaşı olmak,
· Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
· Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
· Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
· Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
· Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
· Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
· Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
· Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İSTENİLEN BELGELER
Geçtiğimiz yıl istenen evrak listesi şu şekildeydi;
· Sabıka kaydı almadığına dair belge
· Öğrenci belgesi
· Transkript belgesi
· Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi
· Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
· Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
· Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
-Şehit çocuğu belgesi
-Gazi veya gazi çocuğu belgesi
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.
İBB BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Burs ödemeleri 3 taksit (5.000 TL x 3) olarak ödeniyor.