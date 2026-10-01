İBB BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Öğrenciler, İBB burs başvuruları ve evrak işlemlerini, “İstanbul Senin” uygulaması ya da https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden gerçekleştirebilirler.

Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz.

Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.

Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

Gelir beyanına fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.

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