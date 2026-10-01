İBB'den 125 bin üniversite öğrencisine 20 bin TL burs desteği! İşte İBB Genç Üniversiteli Desteği başvuru şartları ve başvuru ekranı
2026-2027 eğitim öğretim yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre İBB burs başvuruları 29 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. Yeni eğitim öğretim döneminde 125 bin öğrenciye kişi başı toplam 20 bin TL eğitim desteği sağlanacak. Karşılıksız olarak verilen eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri İBB burs başvuru şartları ve gerekli belgeleri araştırıyor. Peki, İBB Genç Üniversiteli Desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte 2026-2027 İBB burs başvuru ekranı ve sürece ilişkin merak edilenler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvuru süreci başladı. 29 Eylül’de alınmaya başlayan İBB burs başvuruları 23 Ekim’de sona erecek. Karşılıksız olarak sağlanacak eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte İstanbul’da ikamet eden ve eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler destek tutarı ve başvuru şartları gibi detayları mercek altına aldı. Peki, İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte 2026-2027 İBB Genç Üniversiteli Desteği başvuru ekranı ve ayrıntılar...
İBB BURS BAŞVURULARI BAŞLADI! İŞTE 2026-2027 İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2026-2027 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru tarihleri belli oldu.
İBB burs başvuruları, 29 Eylül 2026 Salı günü başladı ve 23 Ekim 2026 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL ÖDENECEK?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak İBB burs tutarı belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim öğretim yılında 125 bin üniversite öğrencisine yıllık 20 bin TL eğitim desteği sağlayacak.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Öğrenciler, İBB burs başvuruları ve evrak işlemlerini, “İstanbul Senin” uygulaması ya da https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden gerçekleştirebilirler.
Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz.
Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.
Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
Gelir beyanına fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
· T.C. vatandaşı olmak,
· Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
· Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
· Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
· Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
· Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
· Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
· Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
· Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İSTENİLEN EVRAKLAR
· Sabıka kaydı almadığına dair belge
· Öğrenci belgesi
· Transkript belgesi
· Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi
· Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
· Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
· Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
-Şehit çocuğu belgesi
-Gazi veya gazi çocuğu belgesi