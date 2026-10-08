İBB burs başvuruları ne zaman bitecek? Genç Üniversiteli 2026 İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan Genç Üniversiteli eğitim desteği için son başvuru tarihi araştırılıyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İBB'nin Genç Üniversiteli programı kapsamında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim desteği sağlanıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların İstanbul'da ikamet, eğitim durumu ve maddi ihtiyaç gibi şartları karşılaması gerekiyor. İBB burs başvuruları, Genç Üniversiteli internet sitesi ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki İBB burs başvuruları ne zaman bitecek? Genç Üniversiteli 2026 İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte İBB burs son başvuru tarihi...
İBB'nin Genç Üniversiteli Sosyal Desteği, üniversite eğitimine devam eden öğrencilere yönelik nakdi yardım programları arasında yer alıyor. Başvuruların açılmasıyla birlikte öğrenciler gerekli belgeleri hazırlayarak internet sitesi veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki İBB burs başvuruları ne zaman bitecek? Genç Üniversiteli 2026 İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte 2026 İBB burs başvuru ekranı...
İBB BURS BAŞVURULARI BAŞLADI! İŞTE 2026-2027 İBB BURS SON BAŞVURU TARİHİ
2026-2027 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru tarihleri belli oldu.
İBB burs başvuruları, 29 Eylül 2026 Salı günü başladı ve 23 Ekim 2026 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL ÖDENECEK?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak İBB burs tutarı belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim öğretim yılında 125 bin üniversite öğrencisine yıllık 20 bin TL eğitim desteği sağlayacak.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
· T.C. vatandaşı olmak,
· Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
· Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
· Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
· Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
· Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
· Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
· Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
· Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İSTENİLEN EVRAKLAR
· Sabıka kaydı almadığına dair belge
· Öğrenci belgesi
· Transkript belgesi
· Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi
· Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
· Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
· Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
-Şehit çocuğu belgesi
-Gazi veya gazi çocuğu belgesi
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.