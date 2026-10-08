İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

· T.C. vatandaşı olmak,

· Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

· Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

· Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

· Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

· Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

· Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

· Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

· Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.