İKİ DESTAN BİR VATAN GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

Film, birebir tek bir kişinin yaşam öyküsünü anlatmıyor. Ancak Türk tarihinin iki önemli ve gerçek olayını temel alıyor.

Sakarya Meydan Muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın en kritik zaferlerinden biri olarak tarihte yer alırken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi de Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli gelişmeler arasında bulunuyor. Film, bu iki gerçek tarihi dönemi kurgu karakterler ve dramatik anlatımla bir araya getirerek milli mücadele ruhunu yansıtıyor.

İKİ DESTAN BİR VATAN NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerine ilişkin resmi olarak açıklanan ayrıntılı tarih ve tüm çekim lokasyonları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bununla birlikte yapımda, Kurtuluş Savaşı atmosferini yansıtan plato ve doğal alanların yanı sıra 15 Temmuz gecesini anlatan şehir sahneleri kullanıldı. Tarihi atmosferin gerçeğe yakın şekilde yansıtılabilmesi için özel dekorlar ve dönem kostümlerinden faydalanıldı.

İki Destan Bir Vatan filmi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini iki farklı dönemin ortak ruhu üzerinden anlatıyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nde işgale karşı verilen mücadele ile 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı gösterilen sivil direnişi aynı hikâyede buluşturan yapım, geçmişten günümüze uzanan vatan sevgisini ve fedakârlık ruhunu ön plana çıkararak milli birlik ve beraberliğin önemini etkileyici bir anlatımla gözler önüne seriyor.