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        Haberler Bilgi Gündem İLKOKUL KAYIT TARİHİ 2026 || İlkokul kayıtları ne zaman, başladı mı? Çocuğum hangi okula gidecek?

        İLKOKUL KAYIT TARİHİ 2026 || İlkokul kayıtları ne zaman, başladı mı? Çocuğum hangi okula gidecek?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları sürerken, ilkokula ilk kez başlayacak çocukların kayıt süreci de hız kazandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adrese dayalı yerleştirme sistemi kapsamında gerçekleştirilen kayıtlar için veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenmek amacıyla e-Devlet sorgulama ekranına yöneliyor. İşte ilkokul 1. sınıf kayıtlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        Yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte gözler ilkokul kayıt işlemlerine çevrildi. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları, herhangi bir başvuruya gerek kalmadan ikamet adresi esas alınarak yapılıyor. Çocuğunun kayıt durumunu öğrenmek isteyen veliler ise "Hangi okula kayıt yapıldı?" sorusunun yanıtını e-Devlet üzerinden sorguluyor. İlkokul kayıt sürecine dair bilinmesi gerekenler haberimizde...

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        İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

        Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. (Değişik cümle:RG-17/1/2025-32785) İhtiyaç duyulması halinde kayıt işlemleri sırasında veliden su,elektrik veya doğalgaz kullanımına ait fatura istenebilir.

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        2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden gerçekleştirilecek.

        Akabinde veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

        e-DEVLET ADRESE DAYALI İLKOKUL SORGULAMA EKRANI

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