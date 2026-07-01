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        Haberler Bilgi Gündem İLKOKUL KAYIT TARİHİ | İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğumu hangi okula göndericem? E-devlet adrese dayalı 1. sınıf kayıt sorgulama ekranı

        İLKOKUL KAYIT TARİHİ | İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğumu hangi okula göndericem? E-devlet adrese dayalı 1. sınıf kayıt sorgulama ekranı

        Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline girerken, gözler şimdi ilk kez okul sıralarıyla tanışacak olan 1. sınıf öğrencilerine çevrildi. Velilerin gündeminde ise en çok "Çocuğumu hangi okula göndereceğim?" sorusu yer alıyor. İlkokul kayıt tarihleri ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirileceği konusu, milyonlarca aile için merak edilmeye devam ediyor. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğumu hangi okula göndericem? İşte merak edilen soruların cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-01 09:28:26 Güncelleme:
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        Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline girerken, gözler şimdi ilk kez okul sıralarıyla tanışacak olan 1. sınıf öğrencilerine çevrildi. Velilerin gündeminde ise en çok “Çocuğumu hangi okula göndereceğim?” sorusu yer alıyor. İlkokul kayıt tarihleri ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirileceği konusu, milyonlarca aile için merak edilmeye devam ediyor. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğumu hangi okula göndericem? İşte merak edilen soruların cevapları...

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        İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Okul öncesi eğitim ile ilköğretim kurumlarına yönelik yeni kayıt süreci, her yıl temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla başlatılır. Kayıt işlemleri, 25 Nisan 2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yer alan ikamet adresi bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.

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        Güncel düzenlemeler doğrultusunda, gerekli görülmesi halinde kayıt aşamasında velilerden adres teyidi amacıyla su, elektrik ya da doğalgaz aboneliğine ait fatura talep edilebilir. Bu uygulama, öğrencilerin doğru okullara yerleştirilmesini sağlamak ve adres bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılmaktadır. Velilerin, sürecin sorunsuz ilerleyebilmesi için iletişim ve adres bilgilerinin güncel olmasına dikkat etmeleri önem taşımaktadır.

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        İLKOKUL KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        2026-2027 eğitim öğretim döneminde okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri, MERNİS’te yer alan adres bilgileri dikkate alınarak herhangi bir başvuru yapılmasına gerek kalmadan e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak tamamlanacak.

        Kayıt sürecinin ardından veliler, e-Devlet Kapısı’nda yer alan “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmeti aracılığıyla çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini kolaylıkla öğrenebilecek.

        1. SINIF KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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