İLKOKUL KAYIT TARİHİ | İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğumu hangi okula göndericem? E-devlet adrese dayalı 1. sınıf kayıt sorgulama ekranı

Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline girerken, gözler şimdi ilk kez okul sıralarıyla tanışacak olan 1. sınıf öğrencilerine çevrildi. Velilerin gündeminde ise en çok “Çocuğumu hangi okula göndereceğim?” sorusu yer alıyor. İlkokul kayıt tarihleri ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirileceği konusu, milyonlarca aile için merak edilmeye devam ediyor. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğumu hangi okula göndericem? İşte merak edilen soruların cevapları...