İNTETRA TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

İntetra Teknoloji halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Gedik Yatırım'ın halka arz bilgilendirmesinde de INTET için "Katılım Endeksine Uygundur" bilgisi yer alıyor.

Bu nedenle katılım endeksi kriterlerine göre yatırım yapan yatırımcılar İntetra Teknoloji halka arzına katılabilecek.