İntetra halka arz sonuçları açıklandı mı? İntetra Teknoloji (INTET) kaç lot verdi?
İntetra Teknoloji halka arzında talep toplama süreci tamamlanırken yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarına çevrildi. 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen İntetra Teknoloji halka arzında toplam 40 milyon adet pay yatırımcılara sunuldu. Halka arz fiyatı 53,60 TL olarak belirlenirken şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar 144 milyon TL oldu. Payların tamamının eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara dağıtılması planlandı. İntetra Teknoloji halka arz sonuçları açıklanırken kişi başına düşen lot miktarı da belli oldu. Peki İntetra Teknoloji (INTET) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi ve ne zaman işlem görecek? İşte İntetra Teknoloji halka arz sonuçları ve INTET paylarına ilişkin merak edilenler...
İntetra Teknoloji halka arzında yatırımcıların beklediği sonuçlar açıklandı. Halka arz sürecinde sabit fiyat üzerinden talep toplanırken yatırımcılar 26-27 Ağustos tarihlerinde taleplerini iletti. Peki İntetra halka arz kaç lot verdi, INTET halka arzında kişi başına kaç lot düştü? İşte İntetra Teknoloji halka arz sonuçları ve işlem göreceği tarihe ilişkin detaylar...
İNTETRA TEKNOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
İntetra Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı. Halka arzda kişi başına en fazla 73-74 lot düştüğü belirtildi. Yatırımcıların hesaplarına dağıtılan pay miktarı, halka arza katılan yatırımcı sayısına ve talep yoğunluğuna göre belirlendi.
İNTETRA TEKNOLOJİ (INTET) KAÇ LOT VERDİ?
İntetra Teknoloji halka arzında payların tamamı eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara dağıtıldı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kişi başına en fazla 73-74 lot pay verildiği ortaya çıktı.
İNTETRA TEKNOLOJİ HALKA ARZ EDİLDİ
İntetra Teknoloji halka arzı 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Talep toplama işlemleri her iki günde de 10:30-13:00 saatleri arasında yapıldı.
INTET NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
İntetra Teknoloji halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların merak ettiği konulardan biri de INTET paylarının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih oldu. Payların işlem görmeye başlayacağı tarih, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından açıklanacak.
Yatırımcılar INTET işlem tarihiyle birlikte halka arzdan elde ettikleri payları Borsa İstanbul üzerinden alıp satabilecek.
İNTETRA TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
İntetra Teknoloji halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Gedik Yatırım'ın halka arz bilgilendirmesinde de INTET için "Katılım Endeksine Uygundur" bilgisi yer alıyor.
Bu nedenle katılım endeksi kriterlerine göre yatırım yapan yatırımcılar İntetra Teknoloji halka arzına katılabilecek.