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        Haberler Bilgi Ekonomi iOS 27 özellikleri neler? iOS 27 hangi iPhone modelleri güncelleme alacak?

        iOS 27 özellikleri neler? iOS 27 hangi iPhone modelleri güncelleme alacak?

        Apple'ın iPhone kullanıcıları için geliştirdiği iOS 27 güncellemesi yayınlandı. Yeni işletim sistemi özellikle yapay zeka destekli Siri, Liquid Glass arayüzü ve kişiselleştirme seçenekleriyle dikkat çekiyor. iOS 27 ile birlikte Siri'nin yetenekleri genişlerken Kamera, Fotoğraflar, Safari, Mesajlar ve Mail gibi uygulamalara da yeni özellikler eklendi. Kullanıcıların uzun süredir beklediği bazı kişiselleştirme seçenekleri de yeni sürümle birlikte iPhone'lara geldi. Apple ayrıca erişilebilirlik, güvenlik ve ebeveyn denetimleri tarafında da önemli geliştirmeler sundu. Peki iOS 27 özellikleri neler, iPhone'lara hangi yenilikler geldi? İşte iOS 27 ile gelen tüm yeni özellikler ve destekleyen iPhone modelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 01:43 Güncelleme:
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        Apple, iOS 27 güncellemesini kullanıcıların erişimine açtı. Yeni sürümde en çok dikkat çeken değişikliklerden biri Apple Intelligence ile güçlendirilen yeni Siri deneyimi oldu. Liquid Glass tasarımında şeffaflık seviyesinin ayarlanabilmesi, yeni uygulama simgeleri ve daha büyük widget seçenekleri de kullanıcı deneyimini değiştiren yenilikler arasında yer aldı. Safari, Fotoğraflar ve Kamera gibi uygulamalarda da yapay zeka destekli yeni özellikler kullanıma sunuldu. Peki iOS 27 özellikleri neler, iPhone'lara hangi yenilikler geldi? İşte iOS 27 güncellemesiyle gelen öne çıkan özellikler.

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        iOS 27 ÖZELLİKLERİ NELER?

        iOS 27, iPhone kullanıcılarına hem görsel hem de işlevsel açıdan çok sayıda yenilik getiriyor. Apple'ın yeni işletim sisteminde yapay zeka özellikleri öne çıkarken kullanıcıların arayüzü daha fazla kişiselleştirmesine olanak tanıyan seçenekler de dikkat çekiyor.

        Apple'ın resmi iOS 27 sayfasında erişilebilirlik, iCloud Paylaşılan Albümler, sağlık özellikleri ve çok sayıda uygulama yeniliği de öne çıkarılıyor.

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        iOS 27 ALACAK İPHONE MODELLERİ NELER?

        iPhone Duo

        iPhone 18 Pro Max

        iPhone 18 Pro

        iPhone 17 Pro Max

        iPhone 17 Pro

        iPhone Air

        iPhone 17

        iPhone 17e

        iPhone 16 Pro Max

        iPhone 16 Pro

        iPhone 16 Plus

        iPhone 16

        iPhone 16e

        iPhone 15 Pro Max

        iPhone 15 Pro

        iPhone 15 Plus

        iPhone 15

        iPhone 14 Pro Max

        iPhone 14 Pro

        iPhone 14 Plus

        iPhone 14

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13

        iPhone 13 mini

        iPhone 12 Pro Max

        iPhone 12 Pro

        iPhone 12

        iPhone 12 mini

        iPhone 11 Pro Max

        iPhone 11 Pro

        iPhone 11

        iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

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        YENİ SİRİ VE APPLE INTELLIGENCE ÖZELLİKLERİ

        iOS 27'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri yeni nesil Siri oldu. Apple Intelligence ile güçlendirilen Siri, daha doğal ve bağlama uygun yanıtlar verebilecek şekilde geliştirildi.

        Yeni Siri deneyimiyle kullanıcıların günlük işlemleri daha kolay şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor. Siri'nin kamera ile daha fazla etkileşime girmesi ve görsel içerikleri anlayabilmesi de iOS 27'nin öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

        Ancak gelişmiş Siri AI özelliklerinin kullanılabilirliği cihaz ve bölgeye göre değişebiliyor. Apple, Avrupa Birliği'nde bazı Siri AI özelliklerinin düzenleyici gereklilikler nedeniyle iOS 27'nin ilk sürümünde kullanılamayacağını açıklamıştı.

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        LİQUID GLASS TASARIMI KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLECEK

        Apple'ın iOS 26 ile kullanıma sunduğu Liquid Glass tasarım dili iOS 27'de yeni seçeneklerle geliştirildi. Kullanıcılar artık arayüzdeki şeffaflık seviyesini daha fazla kontrol edebilecek.

        Bu değişiklik özellikle Liquid Glass'ın fazla şeffaf görünmesinden şikayet eden kullanıcıların deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Yeni tasarım seçenekleriyle iPhone'un görünümü kişisel tercihlere göre değiştirilebilecek.

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        İOS 27'DE SİRİ KAMERAYA GELİYOR

        iOS 27 ile Siri'nin Kamera uygulamasıyla etkileşimi de artırılıyor. Kullanıcılar kamera üzerinden gördükleri nesneler veya görüntüler hakkında Siri'den bilgi alabilecek.

        Apple Intelligence destekli özellik sayesinde çekilen bir fotoğraf üzerinden çeşitli sorular sorulabilmesi ve görseldeki içerik hakkında bilgi alınabilmesi hedefleniyor. Bu özellik, iPhone'un yapay zeka yeteneklerinin günlük kullanımda daha fazla hissedilmesini sağlayacak.

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        İOS 27'DE WİDGET VE KİLİT EKRANI YENİLİKLERİ

        Apple, iOS 27 ile ana ekran ve kilit ekranındaki kişiselleştirme seçeneklerini de artırıyor. Kullanıcılar daha büyük widget seçeneklerinden yararlanabilecek.

        Kilit ekranında saat görünümünü değiştirme ve farklı kişiselleştirme seçeneklerini kullanma imkanı da sunuluyor. Böylece iPhone'un ana ekranı ve kilit ekranı kullanıcıların tercihine göre daha fazla şekillendirilebilecek.

        İOS 27'DE SAFARİ'YE YENİ ÖZELLİKLER

        Safari de iOS 27 ile birlikte önemli yenilikler kazanan uygulamalardan biri oldu. Apple'ın tarayıcısında yapay zeka destekli araçların yanı sıra sekmelerin daha kolay organize edilmesini sağlayan özellikler sunuluyor.

        Yeni Safari özellikleri arasında belirli bir internet sayfasındaki değişiklikleri takip etmeye yarayan "Notify Me" seçeneği de bulunuyor. Ayrıca sekmelerin içeriklerine göre otomatik olarak gruplandırılması ve yapay zeka yardımıyla özel Safari eklentileri oluşturulabilmesi dikkat çekiyor.

        İOS 27 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

        iOS 27 güncellemesini yüklemek isteyen kullanıcılar iPhone'larında Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne girerek güncellemeyi kontrol edebilir.

        Güncelleme görünüyorsa "İndir ve Yükle" seçeneği kullanılarak yeni işletim sistemi cihaza kurulabilir. Güncelleme öncesinde önemli verilerin yedeklenmesi ve cihazın yeterli şarja sahip olması öneriliyor.

        İOS 27 İLE GELEN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

        Yeni Apple Intelligence destekli Siri

        Siri'nin Kamera ile daha gelişmiş etkileşimi

        Liquid Glass şeffaflık ayarı

        Yeni uygulama simgeleri

        Daha büyük widget seçenekleri

        Yenilenen kilit ekranı kişiselleştirmeleri

        Safari'de yapay zeka destekli yeni araçlar

        Fotoğraflar uygulamasında yeni yapay zeka özellikleri

        Mesajlar ve Mail uygulamalarında geliştirmeler

        Geliştirilmiş erişilebilirlik özellikleri

        iCloud Paylaşılan Albümler için yeni seçenekler

        Ebeveyn denetimleri ve çocuk güvenliği için yeni araçlar

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        #apple
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