iOS 27 ÖZELLİKLERİ NELER?

iOS 27, iPhone kullanıcılarına hem görsel hem de işlevsel açıdan çok sayıda yenilik getiriyor. Apple'ın yeni işletim sisteminde yapay zeka özellikleri öne çıkarken kullanıcıların arayüzü daha fazla kişiselleştirmesine olanak tanıyan seçenekler de dikkat çekiyor.

Apple'ın resmi iOS 27 sayfasında erişilebilirlik, iCloud Paylaşılan Albümler, sağlık özellikleri ve çok sayıda uygulama yeniliği de öne çıkarılıyor.