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        Haberler Bilgi Ekonomi İPHONE 18 ÖZELLİKLERİ || Yeni iPhone 18 Pro ne zaman çıkacak, ne kadar?

        İPHONE 18 ÖZELLİKLERİ || Yeni iPhone 18 Pro ne zaman çıkacak, ne kadar?

        Apple'ın yeni nesil akıllı telefon serisi iPhone 18'e ilişkin bilgiler teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Şirketin bu yıl özellikle Pro modelleri ön plana çıkaracağı iddia edilirken, yeni A20 Pro işlemci, geliştirilmiş kamera teknolojileri ve tasarım yenilikleri dikkat çekiyor. Peki, iPhone 18 ne zaman tanıtılacak? Standart iPhone 18 ile Pro modeller arasında hangi farklar bulunacak? İşte iPhone 18 serisine ilişkin merak edilen son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:27 Güncelleme:
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        Sektör kaynaklarına göre Pro modellerin daha erken tanıtılması beklenirken, standart iPhone 18'in farklı bir tarihte kullanıcılarla buluşabileceği öne sürülüyor. Yeni donanım özellikleri, performans artışı ve Pro seriye özel yenilikler teknoloji tutkunlarının gündeminde yer alırken, "iPhone 18 ne zaman çıkacak, Pro modeller hangi özelliklerle gelecek?" soruları da araştırılıyor. İşte iPhone 18 serisi hakkında öne çıkan detaylar...

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        IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK, TARİH AÇIKLANDI MI?

        Apple’ın yeni lansman planına göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin Eylül 2026’da tanıtılması, standart iPhone 18’in ise Mart 2027’ye kadar ertelenebileceği iddia ediliyor.

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        IPHONE 18’DE BEKLENEN ÖZELLİKLER NELER?

        Apple’ın 2026’da tanıtması beklenen iPhone 18 hakkında bellek detayları gündeme geliyor.

        Tahminlere göre iPhone 18 serisinin iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max ve katlanır iPhone Fold modelleri 12 GB RAM seviyesinde olacak. Böylece standart ile Pro modeller arasındaki bellek farkı ortadan kalkacak.

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        IPHONE 18 PRO MAX’TE TASARIM YENİLİKLERİ OLACAK MI?

        iPhone 18 Pro ve Pro Max’te ön tasarımda küçük değişiklikler bekleniyor.

        Face ID ekranın altına taşınırken, ön kameranın sol üst köşeye kaydırılacağı ve Dinamik Ada işlevinin yeni yerleşimde korunacağı tahmin ediliyor.

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