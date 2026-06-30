Sektör kaynaklarına göre Pro modellerin daha erken tanıtılması beklenirken, standart iPhone 18'in farklı bir tarihte kullanıcılarla buluşabileceği öne sürülüyor. Yeni donanım özellikleri, performans artışı ve Pro seriye özel yenilikler teknoloji tutkunlarının gündeminde yer alırken, "iPhone 18 ne zaman çıkacak, Pro modeller hangi özelliklerle gelecek?" soruları da araştırılıyor. İşte iPhone 18 serisi hakkında öne çıkan detaylar...