iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve iPhone Duo ne zaman satışa çıkacak? Apple Türkiye iPhone 18 Pro, Pro Max ve Duo fiyatları ne kadar, özellikleri neler?

iPHONE 18 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Apple'ın yeni nesil A20 Pro çipinden güç alıyor. Her iki modelde de daha küçük ve kullanışlı Dynamic Island, yeni nesil buhar haznesi ve geliştirilmiş performans özellikleri bulunuyor.

iPhone 18 Pro'da 6,3 inç, iPhone 18 Pro Max'te ise 6,9 inç Super Retina XDR ekran yer alıyor. Modeller siyah, gümüş rengi, buzul rengi ve yeni burgonya renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Depolama seçenekleri ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olarak sıralanıyor.