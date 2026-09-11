iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve iPhone Duo ne zaman satışa çıkacak? Apple Türkiye iPhone 18 Pro, Pro Max ve Duo fiyatları ne kadar, özellikleri neler?
Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'yu da tanıttı. Yeni modellerin Türkiye fiyatları, satış tarihleri ve öne çıkan özellikleri belli oldu. Peki, iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve iPhone Duo ne zaman satışa çıkacak? İşte, Apple Türkiye iPhone 18 Pro, Pro Max ve Duo fiyatları…
Apple'ın 9 Eylül'de düzenlediği etkinlik, iPhone ailesinde önemli yeniliklere sahne oldu. Şirket, yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıtırken uzun süredir beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'yu da resmen duyurdu. A20 Pro çip, değişken diyaframlı 48 MP kamera, daha uzun pil ömrü ve yenilenen yapay zeka özellikleri yeni modellerin öne çıkan detayları arasında yer aldı. Apple'ın Türkiye fiyatlarına göre iPhone 18 Pro 137.999 TL'den, iPhone 18 Pro Max 149.999 TL'den, iPhone Duo ise 229.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Peki, Apple Türkiye iPhone 18 Pro, Pro Max ve Duo fiyatları ve özellikleri…
iPHONE 18 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Apple'ın yeni nesil A20 Pro çipinden güç alıyor. Her iki modelde de daha küçük ve kullanışlı Dynamic Island, yeni nesil buhar haznesi ve geliştirilmiş performans özellikleri bulunuyor.
iPhone 18 Pro'da 6,3 inç, iPhone 18 Pro Max'te ise 6,9 inç Super Retina XDR ekran yer alıyor. Modeller siyah, gümüş rengi, buzul rengi ve yeni burgonya renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Depolama seçenekleri ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olarak sıralanıyor.
iPHONE 18 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ
Yeni iPhone 18 Pro serisinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri kamera sistemi oldu. Apple, değişken diyafram teknolojisine sahip 48 MP Fusion ana kamerayı yeni modellerde kullanıyor.
Ana kamerada f/1.48, f/1.8, f/2.8 ve f/4.0 olmak üzere farklı diyafram seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 48 MP Fusion ultra geniş kamera ve 48 MP Fusion telefoto kamera da Pro kamera sisteminin parçaları arasında yer alıyor.
Apple, kamera uygulamasına profesyonel denetimler de ekledi. Böylece kullanıcıların çekim sırasında daha fazla ayarı doğrudan kamera uygulaması üzerinden kontrol etmesine imkan sağlanıyor. Ön tarafta ise 18 MP Center Stage kamera bulunuyor.
A20 PRO ÇİP İLE PERFORMANS ARTTI
iPhone 18 Pro serisinin performansını A20 Pro çipi taşıyor. Apple, yeni çip ile birlikte performans sürekliliği ve enerji verimliliğinde önemli geliştirmeler yapıldığını açıkladı.
Yeni nesil buhar haznesi de yüksek işlem gücü gerektiren kullanım sırasında performansın daha uzun süre korunmasına katkı sağlıyor. Apple Intelligence ve Siri AI özellikleri de yeni iPhone modellerinin yazılım deneyiminin önemli parçaları arasında bulunuyor.
iPHONE 18 PRO PİL ÖMRÜ NE KADAR?
Pil tarafında da iPhone 18 Pro serisinde önemli geliştirmeler yapıldı. Apple'ın verilerine göre iPhone 18 Pro modelleri arasında özellikle Pro Max, bir iPhone'da sunulan en uzun video oynatma süresine ulaşıyor.
iPhone 18 Pro Max 43 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. iPhone 18 Pro'nun video oynatma süresi ise modele ve kullanım koşullarına göre değişiyor.
iPHONE DUO TANITILDI: İŞTE İLK KATLANABİLİR iPHONE
Apple, iPhone tarihinde bir ilke imza atarak ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'yu duyurdu. Katlanabilir tasarıma sahip cihaz, açıldığında 7,6 inçlik iç ekrana, kapalı durumda ise 5,4 inçlik dış ekrana sahip.
İç ekran, nano-texture yüzey sayesinde yansımaları azaltmaya odaklanıyor. Apple, cihazın tasarımında dayanıklılığa da dikkat çekiyor. iPhone Duo'nun hassas menteşe yapısı ve katlanabilir tasarımı, cihazın farklı kullanım şekillerine uyum sağlamasına imkan veriyor.
iPHONE DUO ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone Duo, katlandığında daha kompakt bir telefon olarak kullanılabilirken açıldığında geniş ekran deneyimi sunuyor. Apple'ın açıklamasına göre iç ekran 7,6 inç, dış ekran ise 5,4 inç büyüklüğünde.
Cihazda ProMotion teknolojisi ve Hep Açık ekran özellikleri de bulunuyor. iPhone Duo ayrıca titanyum çerçeve ve menteşe kapağıyla geliyor. Kamera Denetimi özelliğiyle fotoğraf ve video araçlarına daha hızlı erişim sağlanıyor.
Pil tarafında iPhone Duo, dış ekran kullanılırken 44 saate, iç ekran kullanılırken ise 31 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.
iPHONE DUO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Apple'ın Türkiye mağazasında yer alan bilgilere göre iPhone Duo'nun başlangıç fiyatı 229.999 TL olarak açıklandı. Modelin farklı depolama seçeneklerine göre fiyatı yükseliyor.
iPhone Duo'nun Türkiye fiyatları şöyle:
* 256 GB: 229.999 TL
* 512 GB: 246.999 TL
* 1 TB: 280.999 TL
* 2 TB: 335.999 TL
iPHONE 18 PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Apple'ın resmi Türkiye fiyatlarına göre iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 137.999 TL. Depolama kapasitesi arttıkça fiyat da yükseliyor.
* 256 GB: 137.999 TL
* 512 GB: 154.999 TL
* 1 TB: 188.999 TL
* 2 TB: 243.999 TL
iPHONE 18 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
iPhone 18 Pro Max'in Türkiye başlangıç fiyatı ise 149.999 TL olarak açıklandı. Model, 256 GB'dan 2 TB'a kadar farklı depolama seçenekleriyle satışa sunuluyor.
* 256 GB: 149.999 TL
* 512 GB: 166.999 TL
* 1 TB: 200.999 TL
* 2 TB: 255.999 TL
iPHONE 18 PRO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için Türkiye'de ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Yeni modeller 18 Eylül Cuma günü satışa sunulacak. Türkiye, Apple'ın ilk satış dalgasında yer alan ülkeler arasında bulunuyor.
iPHONE DUO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple'ın resmi kaynaklarında iPhone Duo'nun Türkiye satış takvimi, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için açıklanan tarihlerden ayrı olarak duyuruluyor. Bu nedenle iPhone Duo için satış tarihi konusunda yalnızca Apple'ın resmi olarak açıkladığı bilgiler esas alınacak.
iPHONE 18 PRO VE iPHONE DUO ARASINDAKİ FARKLAR NELER?
iPhone 18 Pro ve iPhone Duo, farklı kullanım ihtiyaçlarına odaklanıyor. iPhone 18 Pro klasik akıllı telefon tasarımını korurken performans, kamera ve pil özellikleriyle öne çıkıyor. iPhone Duo ise katlanabilir tasarımı ve 7,6 inçlik iç ekranıyla geniş ekran deneyimini cep telefonu formuyla bir araya getiriyor.
iPhone 18 Pro'da değişken diyaframlı 48 MP Fusion ana kamera bulunurken iPhone Duo, katlanabilir gövde ve geniş ekran kullanımını merkeze alan farklı bir kamera sistemiyle geliyor.
iPHONE 18 PRO VE iPHONE DUO İÇİN DİKKAT ÇEKEN TARİHLE
Apple'ın açıklamasına göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön sipariş süreci 12 Eylül'de saat 15.00'te başlayacak ve cihazlar 18 Eylül'de satışa çıkacak.
Yeni modellerle birlikte iOS 27 de 14 Eylül Pazartesi günü ücretsiz yazılım güncellemesi olarak kullanıcılara sunulacak. Apple Intelligence özellikleri de desteklenen cihaz ve dillerde iOS 27 ile birlikte kullanıma açılacak.