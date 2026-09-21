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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı: 21 Eylül İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı: 21 Eylül İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı alarm veriyor. Yağışların azalmasıyla barajlardaki su seviyesi olumsuz olarak etkileniyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar baraj doluluk oranları duyuruldu. Peki 21 Eylül İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, güncel baraj doluluk oranı verileri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 20:04 Güncelleme:
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        İstanbul’da su kaynaklarının durumu, baraj doluluk oranları üzerinden yakından takip ediliyor. 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla paylaşılan son bilgilere göre; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranlarının, düşüş eğilimine girdiği gözlemleniyor. Peki, İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 21 Eylül İstanbul’da baraj doluluk oranı

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        İSKİ 21 EYLÜL 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 37,21 seviyesinde yer aldı.

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        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Elmalı Barajı: %65,04

        Darlık Barajı: %56,02

        Ömerli Barajı: %50,64

        Alibey Barajı: %34,23

        Terkos Barajı: %32,96

        Büyükçekmece Barajı: %27,03

        Sazlıdere Barajı: %21,32

        Istrancalar Barajı: %19,55

        Kazandere Barajı: %12,51

        Pabuçdere Barajı: %3,69

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