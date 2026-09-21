İSKİ baraj doluluk oranı: 21 Eylül İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul’da su kaynaklarının durumu, baraj doluluk oranları üzerinden yakından takip ediliyor. 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla paylaşılan son bilgilere göre; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranlarının, düşüş eğilimine girdiği gözlemleniyor. Peki, İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 21 Eylül İstanbul’da baraj doluluk oranı