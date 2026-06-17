İSKİ SU KESİNTİ 17-18 HAZİRAN 2026: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gidecek? Su kesintisi hangi ilçelerde ve mahallelerde olacak?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte yapılacak altyapı çalışması nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'nda gerçekleştirilecek çalışma kapsamında 5 ilçedeki bazı mahallelere bu akşamdan itibaren 10 saat boyunca su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da su kesintisi hangi ilçe ve mahalleleri etkileyecek? İşte İSKİ'nin duyurduğu kesinti programına göre su verilemeyecek bölgeler...
İSKİ’nin yayımladığı programa göre, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı’nda yapılacak çalışmalar nedeniyle bugün saat 21.00’den itibaren 5 ilçede su kesintisi uygulanacak. Açıklamada, bazı mahallelere yaklaşık 10 saat boyunca su verilemeyeceği belirtildi. Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise “Sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek, hangi mahalleleri kapsıyor?” sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ’nin duyurduğu su kesintisi programı haberimizde...
İSKİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SULAR KAÇTA GELECEK?
İSKİ’nin duyurusuna göre, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı’nda yürütülecek çalışmalar kapsamında su kesintisi 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak.
Yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen çalışmanın tamamlanmasının ardından, 18 Haziran Perşembe günü saat 07.00 itibarıyla bölgelere kademeli olarak yeniden su verilmesi hedefleniyor.
SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?
İSKİ açıklamasına göre su kesintisi Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde yapılacak.
Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:
"Fatih'te Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani, İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye, Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı mahalleleri. Eyüpsultan'da Defterdar ve Nişancı mahalleleriyle İETT Edirnekapı otobüs garajı ve çevresi. Bayrampaşa'da Merkez, Orta, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahalleleri. Esenler'de Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çiftehavuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri. Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi'nin bir kısmı."