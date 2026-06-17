Habertürk Manşet - 15 Haziran 2026 (Dev Tavukçulara Operasyonun Perde Arkası! )

Tavukçulara fahiş fiyat soruşturması. Tavuk fiyatında manipülasyon iddiası. Rafta farklı maliyette farklı tablo. Dev tavukçular neyle suçlanıyor? Tavuk fiyatı bundan sonra ne olur? Tavuk piyasasını yönlendirdiler mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ayd... Daha Fazla Göster Tavukçulara fahiş fiyat soruşturması. Tavuk fiyatında manipülasyon iddiası. Rafta farklı maliyette farklı tablo. Dev tavukçular neyle suçlanıyor? Tavuk fiyatı bundan sonra ne olur? Tavuk piyasasını yönlendirdiler mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Başkanı Nihat Çelik anlattı. Daha Az Göster