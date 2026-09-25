İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi 2026 2027: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
İŞKUR'un gençlere yönelik istihdam ve deneyim kazandırma amacı taşıyan yeni programı için başvuruların başlayıp başlamadığı merak ediliyor. İŞKUR Gençlik Programı başvurusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İŞKUR Gençlik Programı, hem öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de mezuniyet öncesi iş dünyasına adaptasyon sürecini destekliyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman ve başvurular nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri araştırılıyor. Üniversitesinin başvuru ilanı yayımlandığında şartları taşıyan öğrenciler, İŞKUR'un elektronik başvuru kanalları üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla alınmadığı belirtiliyor. İşte, İŞKUR, 2026 2027 Gençlik Programı başvuru detayları
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları üniversiteler tarafından belirlenen tarihlerde alınıyor. 2026 yılı için tüm iller ve üniversiteler açısından geçerli tek bir başvuru tarihi açıklanmadı. Başvurular üniversiteler ve açılan programlar doğrultusunda farklı tarihlerde alınabiliyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında bazı üniversitelerde başvurular ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilmişti.
Programa katılmak isteyen öğrencilerin üniversitelerinin resmi duyurularını ve İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanları takip etmeleri gerekiyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.