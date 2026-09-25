Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi 2026 2027: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi 2026 2027: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        İŞKUR'un gençlere yönelik istihdam ve deneyim kazandırma amacı taşıyan yeni programı için başvuruların başlayıp başlamadığı merak ediliyor. İŞKUR Gençlik Programı başvurusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İŞKUR Gençlik Programı, hem öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de mezuniyet öncesi iş dünyasına adaptasyon sürecini destekliyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman ve başvurular nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 20:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri araştırılıyor. Üniversitesinin başvuru ilanı yayımlandığında şartları taşıyan öğrenciler, İŞKUR'un elektronik başvuru kanalları üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla alınmadığı belirtiliyor. İşte, İŞKUR, 2026 2027 Gençlik Programı başvuru detayları

        2

        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        İŞKUR Gençlik Programı başvuruları üniversiteler tarafından belirlenen tarihlerde alınıyor. 2026 yılı için tüm iller ve üniversiteler açısından geçerli tek bir başvuru tarihi açıklanmadı. Başvurular üniversiteler ve açılan programlar doğrultusunda farklı tarihlerde alınabiliyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında bazı üniversitelerde başvurular ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilmişti.

        Programa katılmak isteyen öğrencilerin üniversitelerinin resmi duyurularını ve İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanları takip etmeleri gerekiyor.

        3

        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

        Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

        İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ŞARTLARI NELER?

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b) Kuruma kayıtlı olmak,

        c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

        ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

        d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

        e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

        f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

        g) Hane gelir şartını sağlamak,

        ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

        h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.

        4

        BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

        Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, program kapsamında belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler ilgili üniversite tarafından ilan edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün Ne Oldu? 25 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Eylül 2026 haberleri
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        KKTC'de batan geminin kara kutusu bulundu
        KKTC'de batan geminin kara kutusu bulundu
        Milliler, Fransa karşısında!
        Milliler, Fransa karşısında!
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Önce ağladı sonra dans etti
        Önce ağladı sonra dans etti
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!