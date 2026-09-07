İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 2026 TYP kura sonuçları nereden öğrenilir ve il il asil ve yedek isim listeleri yayımlandı mı, nasıl sorgulanır?

İŞKUR TYP sonuçları 2026 için adayların araştırmaları sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda görevlendirilmek üzere temizlik, güvenlik ve destek personeli alımı kapsamında başvurular alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bazı illerde noter huzurunda kura çekimleri gerçekleştirilerek TYP kura sonuçları yayımlanmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, TYP kura sonuçları nereden öğrenilir ve asil-yedek isim listeleri yayımlandı mı? İşte, l il 2026 TYP kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi nereden sorgulanır? İşte, 2026 İŞKUR TYP sonuçları sorgulama ekranı…