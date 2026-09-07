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        Haberler Bilgi İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 2026 TYP kura sonuçları nereden öğrenilir ve il il asil ve yedek isim listeleri yayımlandı mı, nasıl sorgulanır?

        İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 2026 TYP kura sonuçları nereden öğrenilir ve il il asil ve yedek isim listeleri yayımlandı mı, nasıl sorgulanır?

        İŞKUR TYP sonuçları 2026 için adayların bekleyişi sürüyor. Okullarda temizlik, güvenlik ve destek personeli alımı kapsamında yapılan kura sonuçları il ve ilçelere göre açıklanıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bazı illerde noter huzurunda kura çekimleri yapılırken, sonuçlar da il ve ilçe bazında duyurulmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte, 2026 asil-yedek isim listeleri ile TYP kura sonuçlarına ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 14:23 Güncelleme:
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        İŞKUR TYP sonuçları 2026 için adayların araştırmaları sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda görevlendirilmek üzere temizlik, güvenlik ve destek personeli alımı kapsamında başvurular alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bazı illerde noter huzurunda kura çekimleri gerçekleştirilerek TYP kura sonuçları yayımlanmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, TYP kura sonuçları nereden öğrenilir ve asil-yedek isim listeleri yayımlandı mı? İşte, l il 2026 TYP kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi nereden sorgulanır? İşte, 2026 İŞKUR TYP sonuçları sorgulama ekranı…

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        İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yapılan TYP personel alımlarında kura süreci illere göre yürütülüyor. Bazı illerde kura sonuçları açıklanırken, bazı bölgelerde süreç devam ediyor.

        E-DEVLET İŞKUR TYP EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        TYP KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, başvuru yaptıkları İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinden TYP kura sonuçları ve isim listelerini kontrol edebilir. Listelerde asil ve yedek adaylara ilişkin bilgiler yer alıyor.

        İŞKUR TYP ARAMA VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        TYP kapsamında okullarda temizlik, güvenlik ve destek hizmetlerinde görev yapacak personel için farklı illerde kontenjanlar oluşturuldu. Alım ve göreve başlama tarihleri ilgili kurumların duyurularında yer alıyor.

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        2026 TYP ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

        Kura sonucunda asil veya yedek listede yer alan adayların, ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünün duyurularını takip etmesi gerekiyor. Belge teslimi ve işe başlama sürecine ilişkin bilgiler de resmi duyurulardan paylaşılacak.

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