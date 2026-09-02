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        Haberler Bilgi Yaşam İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı TYP kura sonuçları sorgula

        İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı TYP kura sonuçları sorgula

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevlendirilecek personeller için TYP sonuçları büyük önem taşıyor. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar başta olmak üzere birçok devlet kurumuna yapılacak alımların sonuçları kura yöntemiyle belirleniyor. Kura yöntemi ile belirlenecek olan işe alımlar için başvuru yapanlar, birçok ilde kuraların çekilmesiyle sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 00:01 Güncelleme:
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        Toplum Yararına Programlar kapsamında, MEB bünyesinde çalışacak olan adaylar tarafından TYP kura sonuçları merak ediliyor. İŞKUR TYP kura sonuçları tamamlandıktan sonra Valilik veya ilgili kurum sitelerinden duyuruluyor. Sonuçlar ayrıca e-Devlet kapısından da kolaylıkla sorgulanabiliyor. Peki 2026 İŞKUR TYP Temizlik görevlisi kura sonuçları nasıl öğrenilir, asil ve yedek liste açıklandı mı?

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        İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İŞKUR TYP kura sonuçları tamamlandıktan sonra Valilik veya ilgili kurum sitelerinden duyuruluyor. Sonuçlar ayrıca e-Devlet kapısından da kolaylıkla sorgulanabiliyor. İŞKUR TYP'ye başvuran adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

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        TYP KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

        İlk önce başvuru yaptığınız ilin Valilik veya kurum sitesini kontrol edebilir, sonrasında e-Devlet'ten T.C. Kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptığınızda o şehrin İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını kontrol etmeniz gerekiyor.

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