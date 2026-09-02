İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı TYP kura sonuçları sorgula

Toplum Yararına Programlar kapsamında, MEB bünyesinde çalışacak olan adaylar tarafından TYP kura sonuçları merak ediliyor. İŞKUR TYP kura sonuçları tamamlandıktan sonra Valilik veya ilgili kurum sitelerinden duyuruluyor. Sonuçlar ayrıca e-Devlet kapısından da kolaylıkla sorgulanabiliyor. Peki 2026 İŞKUR TYP Temizlik görevlisi kura sonuçları nasıl öğrenilir, asil ve yedek liste açıklandı mı?