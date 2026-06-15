İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı izle: İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, günün dikkat çeken karşılaşmalarından birinde İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geliyor. Dünya futbolunun güçlü ekiplerinden İspanya, turnuvadaki ilk maçında galibiyetle başlamak istiyor. İlk kez Dünya Kupası sahnesinde boy gösteren Yeşil Burun Adaları ise sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Maç öncesinde "İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı TRT 1 canlı izle" ve "İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda?" soruları arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Peki, İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda? İşte İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı TRT 1 canlı izle...
İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı izle... 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla sürüyor. İspanya ile Yeşil Burun Adaları, turnuvadaki ilk sınavlarından birine çıkacak. Kağıt üzerinde favori gösterilen İspanya, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Yeşil Burun Adaları ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar arayacak. Peki İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda? İşte İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı izle ekranı...
İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası Grup H mücadelesi 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın TSİ 19.00'da başlayacak.
İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI TRT 1 CANLI İZLE
İspanya - Yeşil Burun Adaları maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek. Dünya Kupası heyecanını ekran başında yaşamak isteyen taraftarlar için mücadele büyük önem taşıyor. İspanya, yıldız oyuncularıyla favori olarak gösterilirken, Yeşil Burun Adaları sürpriz sonuç hedefliyor. Karşılaşmanın sonucu, Grup H'deki puan durumunu da doğrudan etkileyecek.