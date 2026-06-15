İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı izle... 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla sürüyor. İspanya ile Yeşil Burun Adaları, turnuvadaki ilk sınavlarından birine çıkacak. Kağıt üzerinde favori gösterilen İspanya, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Yeşil Burun Adaları ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar arayacak. Peki İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda? İşte İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı izle ekranı...