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        Haberler Bilgi Issız adada 16 yıl boyunca yalnız yaşadı: Tek yoldaşı iki kedisiydi

        Issız adada 16 yıl boyunca yalnız yaşadı: Tek yoldaşı iki kedisiydi

        Yeni Zelandalı denizci Tom Neale, ıssız Suwarrow atolünde ömrünün yaklaşık 16 yılını tek başına geçirdi. Kendi yetiştirdiği sebzeler ve avladığı balıklarla hayatta kalan Neale, üç ayrı dönemde adaya yerleşti. Son dönüşünde ise mide kanseriyle mücadele ediyordu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Yeni Zelandalı Tom Neale, Ekim 1952'de Pasifik'in ortasındaki ıssız Suwarrow atolüne ayak bastı. Yanında yalnızca iki kedisi, bir radyosu, birkaç aleti ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar erzak vardı. Neale, bu ıssız adaya tek başına yaşamak için gelmişti ve yıllar sürecek sıra dışı yaşamını burada sürdürmeye başladı.

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        TERK EDİLMİŞ KULÜBELERDEN BİR YAŞAM KURDU

        Neale'in üssü, atolün en büyük adacığı Anchorage Island oldu. Buradaki terk edilmiş kulübeleri elden geçirip yaşanabilir hale getirdi. Toprağı işleyerek sebze yetiştirdi ve tavuk besledi. Sofrasındaki başlıca yiyecekler ise balık, ekmek ağacının meyvesi ve hindistancevizi yengeciydi.

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        ONU BU MERCAN ADASINA NE ÇEKTİ?

        Neale 1902'de Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde doğdu. Gençliğinde Kraliyet Yeni Zelanda Donanması'na katıldı, ardından sözleşmesini satın alıp Pasifik'te başına buyruk gezmeye başladı. Yıllarca adadan adaya dolaşarak kimi yerde tüccarlık kimi yerde bakkallık yaptı.

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        Suwarrow'u ona ilk anlatan, Amerikalı yazar Robert Dean Frisbie oldu. Atolü kendi gözleriyle ise 1945'te, savaş dönemi kıyı gözcülerine erzak taşırken gördü. Cook Adaları'ndaki Rarotonga'nın yaklaşık 1.300 kilometre kuzeyindeki bu izole mercan atolü aklından çıkmadı. Ama oraya yerleşmek kolay değildi. İzin almak ve yeterli erzağı toplamak yıllarını aldı.

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        Bu tercihi kendisi şöyle anlatmıştı: "Pasifik adalarında yaşamayı seçtim çünkü oradaki hayat, Tanrı bizi ısıtsın diye güneşi yarattığında ve yeryüzünün meyvelerini alınmak üzere sunduğunda aklında olan hızda akıyor."

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        ÜÇ KEZ AYRILDI AMA HEP GERİ DÖNDÜ

        İlk dönemi umduğu gibi gitmedi. Adaya çıkışından kısa süre sonra ciddi bir sırt sakatlığı geçirdi ve 1954'te ayrılmak zorunda kaldı. Ama vazgeçmedi. Altı yıl sonra, 1960'ta geri döndü ve bu kez üç yıl kaldı. Son dönüşü 1967'de oldu ve tam on yıl boyunca adadan ayrılmadı. Üç dönemin toplamı, ömründen yaklaşık 16 yıl demekti. Bu son yıllarını gölgeleyen ise bir mide kanseri teşhisi oldu.

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        İLK MİLLİ PARK İLAN EDİLDİ

        Mart 1977'de Neale adadan temelli ayrıldı. Bu kez geri dönüş olmayacaktı. Aynı yıl Rarotonga'da, 75 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden bir yıl sonra, 1978'de atolün tamamı, çevresindeki resif ve 6 kilometrelik deniz alanıyla birlikte ülkenin ilk milli parkı ilan edildi. Aynı kararla burası bir kuş cennetine dönüştü.

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        Cook Adaları Ulusal Çevre Servisi kayıtları atolü önemli bir ekolojik sığınak olarak tanımlıyor. Neale'in 1966'da kaleme aldığı "Kendine Ait Bir Ada" ise, kalabalıktan bilerek uzaklaşmayı seçen bir insanın hikâyesi olarak hâlâ okunuyor.

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        #ıssız ada
        #KEDİ
        #Yeni Zelanda
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