Issız adada 16 yıl boyunca yalnız yaşadı: Tek yoldaşı iki kedisiydi

ÜÇ KEZ AYRILDI AMA HEP GERİ DÖNDÜ

İlk dönemi umduğu gibi gitmedi. Adaya çıkışından kısa süre sonra ciddi bir sırt sakatlığı geçirdi ve 1954'te ayrılmak zorunda kaldı. Ama vazgeçmedi. Altı yıl sonra, 1960'ta geri döndü ve bu kez üç yıl kaldı. Son dönüşü 1967'de oldu ve tam on yıl boyunca adadan ayrılmadı. Üç dönemin toplamı, ömründen yaklaşık 16 yıl demekti. Bu son yıllarını gölgeleyen ise bir mide kanseri teşhisi oldu.