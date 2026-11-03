İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI: 2 Kasım 2026 İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç, barajlardaki su seviyesi yükseldi mi?
İstanbul'daki barajların doluluk oranları 2 Kasım 2026 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Darlık, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyeleri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) paylaştığı güncel verilerle megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları netleşti. Son haftalarda etkili olan yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 53,71 olarak ölçüldü. Peki, İstanbul barajlarında su seviyesi arttı mı, hangi barajlar doldu? İşte 2 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları…
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum 2 Kasım 2026 Pazartesi günü de gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Darlık, Ömerli, Büyükçekmece, Terkos ve Alibey başta olmak üzere 10 barajın doluluk oranları yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2 Kasım 2026 tarihli ölçümüne göre kent genelinde baraj doluluk oranı yüzde 53,71 seviyesine ulaştı. Ancak barajlar arasındaki büyük farklılık dikkat çekti. Bazı barajlarda doluluk yüzde 90'ı aşarken iki barajda su seviyesi yüzde 5'in altında kaldı. Peki İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, su oranı yükseldi mi? İşte 2 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları…
2 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 53,71 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin 2 Kasım tarihli resmi ölçümünde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle kaydedildi:
Darlık Barajı: %91,21
Ömerli Barajı: %78,67
Alibey Barajı: %70,97
Elmalı Barajı: %62,35
Istrancalar Barajı: %44,26
Terkos Barajı: %38,25
Sazlıdere Barajı: %33,39
Büyükçekmece Barajı: %31,69
Kazandere Barajı: %3,35
Pabuçdere Barajı: %2,60
İSTANBUL'DA HANGİ BARAJLARDA SU SEVİYESİ KRİTİK?
İstanbul'un barajlarında en düşük doluluk oranları Pabuçdere ve Kazandere'de kaydedildi.
Pabuçdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 2,60'a kadar gerilerken Kazandere Barajı'nda doluluk yüzde 3,35 olarak ölçüldü.
Büyükçekmece Barajı yüzde 31,69, Sazlıdere Barajı ise yüzde 33,39 seviyesinde bulunuyor.
İSTANBUL BARAJLARINDA SU SEVİYESİ ARTTI MI?
İstanbul barajlarında son bir aylık dönemde dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. 3 Ekim'de yüzde 39 seviyesinde bulunan genel doluluk oranı, 2 Kasım'da yüzde 53,71'e ulaştı.
Böylece yaklaşık bir ayda 14,7 puanlık artış kaydedildi.
GEÇEN YIL İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLUYDU?
İSKİ'nin geçmiş yıllara ait ölçümlerine göre 1 Kasım 2025 tarihinde İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 22,81 seviyesindeydi.
2 Kasım 2026'da ise bu oran yüzde 53,71 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı geçen yılın aynı gününe göre 30,90 puan yükseldi.