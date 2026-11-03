Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI: 2 Kasım 2026 İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç, barajlardaki su seviyesi yükseldi mi?

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI: 2 Kasım 2026 İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç, barajlardaki su seviyesi yükseldi mi?

        İstanbul'daki barajların doluluk oranları 2 Kasım 2026 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Darlık, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyeleri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) paylaştığı güncel verilerle megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları netleşti. Son haftalarda etkili olan yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 53,71 olarak ölçüldü. Peki, İstanbul barajlarında su seviyesi arttı mı, hangi barajlar doldu? İşte 2 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 00:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum 2 Kasım 2026 Pazartesi günü de gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Darlık, Ömerli, Büyükçekmece, Terkos ve Alibey başta olmak üzere 10 barajın doluluk oranları yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2 Kasım 2026 tarihli ölçümüne göre kent genelinde baraj doluluk oranı yüzde 53,71 seviyesine ulaştı. Ancak barajlar arasındaki büyük farklılık dikkat çekti. Bazı barajlarda doluluk yüzde 90'ı aşarken iki barajda su seviyesi yüzde 5'in altında kaldı. Peki İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, su oranı yükseldi mi? İşte 2 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları…

        2

        2 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 53,71 olarak kaydedildi.

        3

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin 2 Kasım tarihli resmi ölçümünde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle kaydedildi:

        Darlık Barajı: %91,21

        Ömerli Barajı: %78,67

        Alibey Barajı: %70,97

        Elmalı Barajı: %62,35

        Istrancalar Barajı: %44,26

        Terkos Barajı: %38,25

        Sazlıdere Barajı: %33,39

        Büyükçekmece Barajı: %31,69

        Kazandere Barajı: %3,35

        Pabuçdere Barajı: %2,60

        4

        İSTANBUL'DA HANGİ BARAJLARDA SU SEVİYESİ KRİTİK?

        İstanbul'un barajlarında en düşük doluluk oranları Pabuçdere ve Kazandere'de kaydedildi.

        Pabuçdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 2,60'a kadar gerilerken Kazandere Barajı'nda doluluk yüzde 3,35 olarak ölçüldü.

        Büyükçekmece Barajı yüzde 31,69, Sazlıdere Barajı ise yüzde 33,39 seviyesinde bulunuyor.

        5

        İSTANBUL BARAJLARINDA SU SEVİYESİ ARTTI MI?

        İstanbul barajlarında son bir aylık dönemde dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. 3 Ekim'de yüzde 39 seviyesinde bulunan genel doluluk oranı, 2 Kasım'da yüzde 53,71'e ulaştı.

        Böylece yaklaşık bir ayda 14,7 puanlık artış kaydedildi.

        6

        GEÇEN YIL İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLUYDU?

        İSKİ'nin geçmiş yıllara ait ölçümlerine göre 1 Kasım 2025 tarihinde İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 22,81 seviyesindeydi.

        2 Kasım 2026'da ise bu oran yüzde 53,71 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı geçen yılın aynı gününe göre 30,90 puan yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 30 Ekim 2026 (Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Başladı)

        Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan 24 saatte 2. görüşme. Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Bin dron ile İzmir'de Cumhuriyet şöleni. Kahramanmaraş'ta yollar göle döndü. Peribacası büyük bir gürültüyle çöktü. Emekliye refah payı artışı gündemde. İstanbul'da...
        #İstanbul barajları
        #İSKİ
        #istanbul baraj doluluk oranları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!