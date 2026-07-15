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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den peş peşe sağanak uyarısı! İşte 15 Temmuz hava durumu

        İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den peş peşe sağanak uyarısı! İşte 15 Temmuz hava durumu

        İstanbul'da 15 Temmuz Çarşamba günü hava durumunu merak eden kişiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine odaklandı. Kentte gün içerisinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Meteoroloji'nin yayımladığı son raporda sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarıları dikkat çekti. Peki, İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı, hava kaç derece olacak? İşte 15 Temmuz 2026 İstanbul hava durumu tahmini ve Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 08:15 Güncelleme:
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        15 Temmuz İstanbul hava durumu araştırmaları sabah saatlerinden itibaren en çok aranan konular arasında yer aldı. Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, İstanbul'da da hava koşulları yakından takip ediliyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek vatandaşlar ve 15 Temmuz etkinliklerine katılacaklar için yapılan son uyarılar önem taşıyor. İşte Meteoroloji'nin 15 Temmuz İstanbul hava durumu tahmini, beklenen sıcaklık değerleri ve günün hava koşullarına ilişkin son bilgiler...

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        15 TEMMUZ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        METEOROLOJİ UYARDI

        Rüzgarın; öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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