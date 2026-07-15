15 Temmuz İstanbul hava durumu araştırmaları sabah saatlerinden itibaren en çok aranan konular arasında yer aldı. Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, İstanbul'da da hava koşulları yakından takip ediliyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek vatandaşlar ve 15 Temmuz etkinliklerine katılacaklar için yapılan son uyarılar önem taşıyor. İşte Meteoroloji'nin 15 Temmuz İstanbul hava durumu tahmini, beklenen sıcaklık değerleri ve günün hava koşullarına ilişkin son bilgiler...