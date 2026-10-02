İstanbul'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut uygulamasında ilk etap için başvuru süreci tamamlandı. İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, üzerine kayıtlı konutu bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin yararlanabildiği projede en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme şartı da aranıyor. İlk etapta 1.071 konut kura ile hak sahiplerine tahsis edilecek. 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle sunulacak konutlar, ailelerin durumuna göre 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak ayrılıyor. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman, hangi gün çekilecek? İşte, 2026 İstanbul TOKİ kiralık konut kura çekiliş tarihine ilişkin detaylar…