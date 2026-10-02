İstanbul TOKİ kura tarihi belli oldu mu? 2026 1.071 TOKİ kiralık konut kurası ne zaman, hangi gün çekilecek?
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci 25 Eylül'de tamamlandı. TOKİ, incelemenin ardından başvurusu geçerli olan vatandaşlar için ilk etapta 1.071 konutun kura çekiminin Ekim ayında yapılacağını açıkladı. Peki, 1.071 TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kura tarihi belli oldu mu? İşte TOKİ kiralık konut kura çekiliş tarihine ilişkin merak edilenler…
İstanbul'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut uygulamasında ilk etap için başvuru süreci tamamlandı. İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, üzerine kayıtlı konutu bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin yararlanabildiği projede en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme şartı da aranıyor. İlk etapta 1.071 konut kura ile hak sahiplerine tahsis edilecek. 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle sunulacak konutlar, ailelerin durumuna göre 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak ayrılıyor. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman, hangi gün çekilecek? İşte, 2026 İstanbul TOKİ kiralık konut kura çekiliş tarihine ilişkin detaylar…
TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ kiralık konut kurası Ekim ayında gerçekleştirilecek. Ancak çekilişin hangi gün ve saatte yapılacağı henüz açıklanmadı. Resmi takvimde kura dönemi Ekim 2026 olarak yer alıyor.
İlk etapta 1.071 konut için hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından konutların teslim sürecinin de ekim ayında başlaması planlanıyor. Proje kapsamında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.
TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NEREDE YAPILACAK?
Kura çekiminin yapılacağı yer ve saat için henüz resmi bir duyuru bulunmuyor. TOKİ'nin proje için hazırladığı resmi bilgilendirme sayfasında yalnızca kura çekilişinin Ekim 2026'da yapılacağı belirtiliyor. Kesin tarih ve kura yeri açıklandığında bilgiler TOKİ'nin resmi duyuruları üzerinden paylaşılacak.
1.071 TOKİ KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE?
İlk etapta tahsis edilecek 1.071 konut, İstanbul'da dört grup halinde belirleniyor. İlçelere göre konut dağılımı şöyle:
*Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
*Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
*Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
*Arnavutköy: 90 konut
İstanbul'da ikamet eden başvuru sahipleri, açıklanan gruplardan istedikleri ilçe grubu için başvuru yapabildi. İlk kura sonucunda toplam 1.071 konut için hak sahipleri belirlenecek.
TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından hak sahipliği bilgilerine TOKİ'nin duyuruları ve proje için hazırlanan resmi internet sayfası üzerinden ulaşılabilecek. Başvuru durumu ise e-Devlet'te TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden takip edilebiliyor.
Projede konutların tahsis süresi 3 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin sonunda kullanım hakkı uzatılmayacak ve konutların yeniden tahsis edilmesi planlanıyor.