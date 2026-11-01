İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul elektrik kesintisi programı belli oldu. BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi 2 Kasım 2026 duyurusunu yayımladı. Duyuruya göre bugün İstanbul'da Sarıyer, Beylikdüzü, Beşiktaş ilçelerinin de arasında yer aldığı ilçelerde bakım nedeniyle elektik kesintisi yaşanacak. Bölgedeki vatandaşlar ‘’Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi 2 Kasım 2026