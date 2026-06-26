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        Haberler Bilgi Ekonomi İsvea Seramik halka arz ne zaman? İsvea Seramik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

        İsvea Seramik halka arz ne zaman? İsvea Seramik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

        Banyo ürünleri sektöründe faaliyet gösteren İsvea Seramik'in halka arz takvimi yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Şirket, vitrifiye seramik, klozet, duş teknesi, evye, gömme rezervuar ve banyo mobilyaları üretimiyle faaliyet gösteriyor. İsvea Seramik halka arzında hisse fiyatı 20,90 TL olarak belirlendi. Yaklaşık 1,5 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arz, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Peki, İsvea Seramik halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL, hangi bankalar var, kaç lot verir? İşte İsvea Seramik talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 21:58 Güncelleme:
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        1

        Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) İsvea Seramik halka arzını onayladı. Şirket, toplam 67 milyon lot payı yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 23,93 seviyesinde olması planlanıyor. Peki, İsvea Seramik halka arz ne zaman, ne kadar? İsvea Seramik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

        2

        İSVEA SERAMİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

        İsvea Seramik halka arzında talep toplama işlemleri 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        3

        İSVEA SERAMİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI KAÇ TL?

        İsvea Seramik halka arzında hisse fiyatı 20,90 TL olarak açıklandı.

        4

        İSVEA SERAMİK HALKA ARZ KAÇ LOT, HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?

        Halka arz kapsamında toplam 67 milyon lot pay satışa sunulacak.

        Bu payların;

        60 milyon lotu sermaye artırımı,

        7 milyon lotu ortak satışı

        şeklinde gerçekleştirilecek.

        Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 280 milyon TL'ye yükselmesi planlanırken, halka açıklık oranı yaklaşık %23,93 olacak.

        5

        İSVEA SERAMİK HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

        20,90 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında İsvea Seramik halka arzının büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek.

        Şirket, elde edilecek kaynağın önemli bölümünü büyüme ve yatırım hedefleri doğrultusunda kullanmayı planlıyor.

        6

        İSVEA SERAMİK HALKA ARZINA HANGİ BANKALAR KATILIYOR?

        İsvea Seramik halka arzında konsorsiyum lideri Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak açıklandı.

        Yatırımcılar, Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, DenizBank, TEB, ING Bank, Şekerbank, Odeabank, Anadolubank, Fibabanka, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Türkiye Finans ile halka arza katılım sağlayan aracı kurumların yatırım hesapları üzerinden talepte bulunabilecek. Kesin katılımcı kurum listesi talep toplama öncesinde yayımlanacak.

        7

        İSVEA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA) halka arzı, yayınlanan onaylı izahnamenin borsa görüşü bölümüne göre katılım endeksine uygun değildir.

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