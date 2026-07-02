ISVEA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR VE BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de hisse fiyatı oldu. İsvea Seramik payları, 20,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 1,4 milyar TL olarak hesaplandı.

İSVEA SERAMİK KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda bireysel yatırımcı grubu için "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulanacak. Toplam 67 milyon lotun yüzde 60'ı (40.200.000 lot) yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı ise kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Katılımcı sayısına göre olası bireysel lot dağıtımı şu şekildedir:

150 Bin katılım: ~268 Lot (5601 TL)

250 Bin katılım: ~160 Lot (3344 TL)

350 Bin katılım: ~114 Lot (2382 TL)

500 Bin katılım: ~80 Lot (1672 TL)

700 Bin katılım: ~57 Lot (1191 TL)

1.1 Milyon katılım: ~36 Lot (752 TL)

1.6 Milyon katılım: ~25 Lot (522 TL)

2.2 Milyon katılım: ~18 Lot (376 TL)