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        Haberler Bilgi Ekonomi Seramik halka arz katılım endeksine uygun mu? İsvea Seramik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne?

        Seramik halka arz katılım endeksine uygun mu? İsvea Seramik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne?

        Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş., halka arz takvimini açıklayarak yatırımcıların odağına yerleşti. Borsaya açılan şirket için talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, dağıtılması beklenen lot sayısı, katılım endeksine uygunluk durumu ve halka arz büyüklüğü en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Peki, İsvea Seramik halka arzı ne zaman yapılacak, ISVEA hisse fiyatı kaç TL, kaç lot verir ve hangi bankalar üzerinden talep toplanacak? İşte halka arz sürecine ilişkin tüm merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Borsa İstanbul'da yeni halka arz heyecanı İsvea Seramik ile devam ediyor. Vitrifiye ve banyo ürünleri üretiminde faaliyet gösteren şirket, SPK onayının ardından yatırımcılarla buluşmaya hazırlanırken, talep toplama tarihleri ve halka arz şartları da netleşti. 20,90 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arz öncesinde yatırımcılar "İsvea Seramik halka arzı ne zaman, kişi başına kaç lot düşebilir, katılım endeksine uygun mu ve hangi bankalardan başvuru yapılabilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte ISVEA halka arzına ilişkin öne çıkan ayrıntılar…

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        İSVEA SERAMİK HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alan şirketin talep toplama tarihleri resmiyet kazandı. İsvea Seramik halka arz işlemleri 1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, belirlenen bu üç iş gününde saat 09.00 ile 17.00 arasında çalıştıkları aracı kurumlar ve bankalar üzerinden halka arz sekmesini kullanarak kolayca taleplerini iletebilecekler.

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        ISVEA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR VE BÜYÜKLÜĞÜ NE?

        Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de hisse fiyatı oldu. İsvea Seramik payları, 20,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 1,4 milyar TL olarak hesaplandı.

        İSVEA SERAMİK KAÇ LOT VERİR?

        Halka arzda bireysel yatırımcı grubu için "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulanacak. Toplam 67 milyon lotun yüzde 60'ı (40.200.000 lot) yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı ise kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Katılımcı sayısına göre olası bireysel lot dağıtımı şu şekildedir:

        150 Bin katılım: ~268 Lot (5601 TL)

        250 Bin katılım: ~160 Lot (3344 TL)

        350 Bin katılım: ~114 Lot (2382 TL)

        500 Bin katılım: ~80 Lot (1672 TL)

        700 Bin katılım: ~57 Lot (1191 TL)

        1.1 Milyon katılım: ~36 Lot (752 TL)

        1.6 Milyon katılım: ~25 Lot (522 TL)

        2.2 Milyon katılım: ~18 Lot (376 TL)

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        ISVEA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA) halka arzı, yayınlanan onaylı izahnamenin borsa görüşü bölümüne göre katılım endeksine uygun değildir.

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