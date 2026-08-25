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        Haberler Bilgi KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI 25 AĞUSTOS 2026: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nerede yapılacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da!

        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI 25 AĞUSTOS 2026: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nerede yapılacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da!

        Kabine Toplantısı gündem konuları 25 Ağustos 2026 Salı günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanıyor. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak kritik toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ve bölgesel güvenlik en önemli başlıklardan birisi olacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 25 Ağustos 2026 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Merakla beklenen Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak toplantıda, birçok gündem masaya yatırılacak. Ana başlıklardan birisi Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama olacak. Öte yandan ABD'nin İran'a, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim de ele alınacak. Toplantı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 25 Ağustos 2026 Kabine Toplantısı gündem konuları…

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, 25 Ağustos 2026 Salı günü yani bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak.

        Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

        Kabine toplantısının ana gündeminde terörle mücadelede gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında, Meclis'te kabul edilen düzenlemenin ardından terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci ile sahadaki son gelişmeler değerlendirilecek.

        Toplantıda iç cephenin güçlendirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel güvenlik başlıkları da ele alınacak.

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        ABD'nin İran'a, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da değerlendirilecek. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim ve gerilimin düşürülmesi için gerçekleşen diplomasi trafiği de görüşülecek.

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        Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum ve enflasyonla mücadele gibi konuların masada olması bekleniyor.

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        Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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