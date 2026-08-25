KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI 25 AĞUSTOS 2026: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nerede yapılacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da!

Merakla beklenen Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak toplantıda, birçok gündem masaya yatırılacak. Ana başlıklardan birisi Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama olacak. Öte yandan ABD'nin İran'a, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim de ele alınacak. Toplantı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 25 Ağustos 2026 Kabine Toplantısı gündem konuları…