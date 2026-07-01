RESİMLİ KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI 2026

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi olan bu anlamlı günü gururla kutluyoruz."

"Denizlerimizde özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü olan Kabotaj Bayramı kutlu olsun."

"Mavi vatanımızın emektar denizcilerinin ve tüm milletimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlarız."

"Denizcilik tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kabotaj Bayramı'nın 100. yılına yaklaşırken birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

"Türk denizciliğinin gelişimine katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyoruz."