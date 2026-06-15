Kademeli emeklilik şartları 2026! Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik düzenlemesi Meclis'te mi?
Kademeli emeklilik ve erken emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeler milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Kademeli emeklilik talepleri özellikle EYT kapsamına giremeyen çalışanlar tarafından dile getiriliyor. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan ve mevcut emeklilik şartlarına tabi bulunan milyonlarca kişi, yaş şartının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında olası değişiklikler ve TBMM gündemindeki gelişmeler yakından takip edilirken, "Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik gelecek mi, Meclis'e geldi mi, şartları neler?" soruları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte 2026 kademeli tablosu...
Emeklilik sistemiyle ilgili beklentiler 2026 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan ve EYT kapsamına giremeyen milyonlarca çalışan, kademeli (erken) emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Çalışma hayatında uzun yıllardır tartışılan konulardan biri olan kademeli emeklilik için gözler hükümet ve TBMM'den gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, "Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik düzenlemesi ne zaman gelecek, şartları neler, kimler yararlanabilecek?" İşte erken emeklilik şartları...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, emeklilik şartlarının belirli yaş grupları ve sigorta başlangıç tarihlerine göre aşamalı olarak düzenlenmesini ifade ediyor. Özellikle EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalan sigortalılar arasında bu konuda yoğun bir beklenti oluşmuş durumda.