KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin kamuoyunda çeşitli beklentiler bulunsa da şu ana kadar yürürlüğe giren resmi bir düzenleme bulunmuyor. Konuya ilişkin zaman zaman farklı değerlendirmeler yapılsa da yetkili kurumlardan yasalaşmış yeni bir uygulama açıklanmadı.

Bu nedenle mevcut emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihi, prim günü ve yaş koşulları çerçevesinde uygulanmayı sürdürüyor.