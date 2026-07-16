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        Haberler Bilgi Gündem Kademeli emeklilik tablosu 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı?

        Kademeli emeklilik tablosu 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı?

        Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeler milyonlarca sigortalı çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından gözler bu kez kademeli emeklilik ve erken emeklilik beklentilerine çevrildi. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, yeni bir emeklilik düzenlemesi olup olmayacağını araştırıyor. Kademeli emeklilik konusunda zaman zaman farklı iddialar gündeme gelse de şu ana kadar yürürlüğe giren resmi bir düzenleme bulunmuyor. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik düzenlemesi Meclis'e gelecek mi? İşte kademeli emeklilik tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 21:20 Güncelleme:
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        1

        Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışan, olası bir erken emeklilik düzenlemesiyle ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TBMM'nin gündemine ilişkin açıklamalar dikkatle takip edilirken, şu ana kadar kademeli emeklilik konusunda resmi bir kanun teklifi yasalaşmadı. Mevcut uygulamada emeklilik şartları yürürlükteki Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre uygulanmaya devam ediyor. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, erken emeklilik düzenlemesi olacak mı? İşte son durum...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

        Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin kamuoyunda çeşitli beklentiler bulunsa da şu ana kadar yürürlüğe giren resmi bir düzenleme bulunmuyor. Konuya ilişkin zaman zaman farklı değerlendirmeler yapılsa da yetkili kurumlardan yasalaşmış yeni bir uygulama açıklanmadı.

        Bu nedenle mevcut emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihi, prim günü ve yaş koşulları çerçevesinde uygulanmayı sürdürüyor.

        3

        ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELECEK Mİ?

        Erken emeklilik konusunda da kamuoyunda çeşitli beklentiler bulunuyor. Ancak TBMM gündeminde yasalaşan veya yürürlüğe giren yeni bir erken emeklilik düzenlemesi bulunmuyor.

        Yeni bir kanun teklifinin hazırlanması ve kabul edilmesi halinde süreç resmi açıklamalarla kamuoyuna duyurulacak. Bu nedenle vatandaşların yalnızca resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

        Kademeli emeklilik beklentisi özellikle EYT kapsamına giremeyen ve 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor.

        Bu grupta yer alan sigortalılar, olası bir düzenleme ile emeklilik şartlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ancak mevcut durumda yürürlükte olan emeklilik sistemi uygulanmaya devam ediyor.

        5

        KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

        Henüz yürürlüğe girmiş resmi şartlar bulunmuyor.

        Kamuoyunda dile getirilen öneriler arasında;

        İlk sigorta giriş tarihine göre kademeli yaş uygulaması,

        Prim gün şartının kademeli olarak belirlenmesi,

        Sigortalılık süresinin esas alınması,

        Bağ-Kur prim gün şartının düşürülmesi

        gibi formüller yer alıyor. Ancak bunların hiçbiri yasalaşmış düzenleme niteliği taşımıyor.

        6

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, emeklilik şartlarının belirli bir tarih aralığında sigortalı olan kişiler için aşamalı olarak uygulanmasını ifade ediyor. Bu sistemde sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim gün şartları kademeli şekilde belirleniyor.

        Özellikle EYT düzenlemesinin ardından sigorta başlangıcı birkaç gün veya birkaç yıl ile düzenleme kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik talebini sık sık gündeme getiriyor.

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