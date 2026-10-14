KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kademeli emeklilik düzenlemesinin yürürlüğe gireceği kesin bir tarih açıklanmış değil. Konuyla ilgili kanun tekliflerinin veya soru önergelerinin Meclis gündemine gelmesi, düzenlemenin kabul edildiği anlamına gelmiyor. Yeni bir emeklilik hakkının doğabilmesi için ilgili kanun değişikliğinin yasama sürecini tamamlaması ve yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Bu nedenle 2026 yılı içerisinde kademeli emeklilik yasasının kesin olarak çıkacağına ilişkin iddialara temkinli yaklaşılması gerekiyor. Düzenlemenin geleceği, kapsamı ve yürürlük tarihi hakkında resmi açıklamalar belirleyici olacak.