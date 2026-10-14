Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kademeli emeklilik tablosu 2026: Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, erken emeklilik şartları neler?

        Kademeli emeklilik tablosu 2026: Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, erken emeklilik şartları neler?

        Kademeli emeklilik düzenlemesi, EYT kapsamı dışında kalan çalışanların gündemindeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar, yaş ve prim şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olan çalışanlar, kademeli emeklilik yasasının çıkacağı tarihe ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde konuyla ilgili çeşitli teklifler ve değerlendirmeler bulunuyor. Mevcut durumda erken emeklilik hakkı, sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve sigortalılık statüsüne göre belirleniyor. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler, 2000-2008 sigorta girişliler erken emekli olabilecek mi? İşte 2026 kademeli emeklilik son durumu ve erken emeklilik şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 00:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kademeli emeklilik bekleyen çalışanlar, 2026 yılında Meclis'ten gelecek olası düzenleme haberlerini izlemeyi sürdürüyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan sigortalılar, işe giriş tarihlerine göre daha erken emekli olabilmek için yeni bir yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor. Ancak şu ana kadar kademeli emeklilik için kesinleşmiş bir yürürlük tarihi ve onaylanmış yeni bir yaş-primi tablosu bulunmuyor. Peki kademeli emeklilik yasası çıktı mı, erken emeklilik şartları neler? İşte detaylar...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Kademeli emeklilik düzenlemesinin yürürlüğe gireceği kesin bir tarih açıklanmış değil. Konuyla ilgili kanun tekliflerinin veya soru önergelerinin Meclis gündemine gelmesi, düzenlemenin kabul edildiği anlamına gelmiyor. Yeni bir emeklilik hakkının doğabilmesi için ilgili kanun değişikliğinin yasama sürecini tamamlaması ve yürürlüğe girmesi gerekiyor.

        Bu nedenle 2026 yılı içerisinde kademeli emeklilik yasasının kesin olarak çıkacağına ilişkin iddialara temkinli yaklaşılması gerekiyor. Düzenlemenin geleceği, kapsamı ve yürürlük tarihi hakkında resmi açıklamalar belirleyici olacak.

        3

        2000-2008 SİGORTA GİRİŞLİLER ERKEN EMEKLİ OLACAK MI?

        Kademeli emeklilik taleplerinin merkezinde, 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar yer alıyor. Özellikle 2000-2008 döneminde sigorta başlangıcı bulunan vatandaşlar, işe giriş tarihleri arasındaki farkların emeklilik yaşına yansıtılmasını ve daha erken emeklilik imkânı tanınmasını istiyor.

        Ancak bu gruptaki çalışanlar için yeni bir kademeli emeklilik yasası yürürlüğe girmiş değil. Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan ve belirli yıllara göre yaş ile prim günü gösteren tabloların resmi olarak kabul edilmiş düzenlemeler şeklinde değerlendirilmemesi gerekiyor.

        4

        ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

        Mevcut mevzuata göre emeklilik şartları; ilk sigorta giriş tarihi, 4A, 4B veya 4C kapsamındaki sigortalılık statüsü, prim gün sayısı ve yaş kriterlerine göre değişiyor.

        4A (SSK) kapsamında 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için: Genel kural olarak 7200 prim günü üzerinden emeklilik şartları uygulanıyor. 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında gerekli prim gününü tamamlayanlarda yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirleniyor.

        Kısmi emeklilik seçeneği: Belirli şartları sağlayan sigortalılar için 5400 prim günü üzerinden emeklilik imkânı bulunuyor. Ancak bu seçenekte yaş şartı daha yüksek olabiliyor ve gerekli koşullar sigorta başlangıç tarihine göre değişebiliyor.

        Bu şartlar, tüm çalışanlar için aynı şekilde uygulanmıyor. Özellikle 1999 öncesi sigorta girişi bulunanlar ile 1999-2008 arasındaki çalışanların tabi olduğu hükümler farklılık gösterebildiğinden kişisel emeklilik hesabının SGK kayıtları üzerinden yapılması gerekiyor.

        5

        KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'E GELDİ Mİ?

        Kademeli emeklilik konusunda TBMM'ye çeşitli kanun teklifleri ve soru önergeleri sunuldu. Ancak teklif verilmesi, ilgili düzenlemenin kabul edildiği veya yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.

        2000-2008 sigorta girişliler için yeni bir emeklilik tablosunun uygulanabilmesi için yasal düzenlemenin kabul edilmesi gerekiyor. Bu nedenle çalışanların Meclis gündemini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamalarını ve Resmî Gazete'de yayımlanan kararları takip etmesi önem taşıyor.

        6

        "NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?"

        Mevcut şartlara göre ne zaman emekli olabileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü ve emeklilik işlemlerine ilişkin hizmetleri kontrol edebilir. İlk sigorta başlangıç tarihi, toplam prim günü ve sigortalılık statüsü emeklilik hesabında belirleyici bilgiler arasında bulunuyor.

        Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili yeni bir kanun kabul edilmesi halinde kapsam, yaş şartları ve prim günleri resmi açıklamalarla netleşecek. O zamana kadar emeklilik hesabının yürürlükteki mevzuata göre yapılması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kademeli emeklilik
        #erken emeklilik
        #emeklilik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        "Kalite ve güç farkı!"
        "Kalite ve güç farkı!"
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!