Kademeli emeklilik son durum 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsıyor, şartları nelerdir?
Eylül ayında gündeme gelen konulardan birisi kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri oluyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar erken emeklilik ile ilgili yasanın çıkmasını bekliyor. 1999-2008 arası sigorta girişliler açısından kesinleşmiş yeni bir kademeli yaş ve prim tablosu bulunmuyor. Kademeli emeklilik konusunda TBMM'ye sunulmuş teklifler yer alıyor. Peki Kademeli emeklilik çıkar mı, ne zaman çıkacak, 2026 kademeli emeklilik tablosu nasıl olacak, son durum nedir ve erken emeklilik şartları nelerdir? İşte, Kademeli emeklilik konusunda edinilen son bilgiler
Kademeli emeklilik milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Meclis’e sunulan teklifler ve öneriler süreci canlı tutmaktadır. EYT düzenlenmesinden yararlanamayan vatandaşlar prim, yaş gibi beklentilerle erken emekli olmak istiyor. Mevcut sistemde ise 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanların emeklilik şartları yürürlükteki mevzuata göre uygulanıyor. Dolayısıyla yeni bir kanun çıkmadığı sürece yalnızca kademeli emeklilik beklentisiyle daha erken yaşta emekli olmak mümkün olmuyor. Peki Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsıyor, şartları nelerdir?
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emekliliğin çıkacağına dair net bir bilgi henüz yok. Konu TBMM gündeminde soru önergeleri ve talepler üzerinden gündeme gelse de henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmadığı için mevcut emeklilik şartları uygulanmaya devam ediyor.
Kademeli emeklilik modelinde ise sigortalının işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının ve bazı koşulların aşamalı olarak belirlenmesi talep ediliyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar için bu konu yakından takip ediliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026
Kademeli emeklilik için kamuoyunda çeşitli yaş tabloları paylaşılmasına rağmen bunların resmi emeklilik tablosu olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yeni bir düzenleme yasalaşmadığı için 1999-2008 arası sigorta girişliler açısından kesinleşmiş yeni bir kademeli yaş ve prim tablosu bulunmuyor.
Mevcut SGK kurallarında ise emeklilik yaşı ve prim şartları sigorta statüsüne ve ilk sigorta tarihine göre değişiyor. SGK'nın güncel bilgilerinde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan bazı 4/c kapsamındaki kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaş ve 25 yıl hizmet şartına tabi olduğu belirtiliyor.
Bu nedenle internette yer alan “kademeli emeklilik yaş tablosu kesinleşti” şeklindeki paylaşımlara resmi açıklama yapılmadan itibar edilmemesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR VE KİMLERİ KAPSAR?
Kademeli emeklilik, sigorta giriş tarihine göre emeklilik yaşının ve prim şartlarının basamaklı biçimde belirlenmesini öngören bir uygulama önerisidir; ancak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmiş resmi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kapsam açısından öne çıkan grup, 8 Eylül 1999 sonrasında ilk defa sigortalı olan ve EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlardır.
1999-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?
Kademeli emeklilik beklentisinin merkezinde 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar yer alıyor. Bu gruptakiler, mevcut emeklilik koşullarının işe giriş tarihleri arasında oluşan farklılıklar nedeniyle yeniden düzenlenmesini talep ediyor.
Mevcut sistemde ise 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanların emeklilik şartları yürürlükteki mevzuata göre uygulanıyor. Dolayısıyla yeni bir kanun çıkmadığı sürece yalnızca kademeli emeklilik beklentisiyle daha erken yaşta emekli olmak mümkün değil.
ERKEN EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emeklilik talebi aynı zamanda erken emeklilik beklentisini de beraberinde getiriyor. Ancak kademeli emeklilik ile mevcut mevzuattaki erken emeklilik imkanları birbirinden farklı uygulamalar.
Yeni bir kademeli emeklilik yasası çıkması halinde belirli tarihler arasında sigorta başlangıcı bulunan kişilerin mevcut sisteme göre daha erken yaşta emekli olmasının önü açılabilir. Fakat bugün itibarıyla böyle bir düzenleme yürürlükte olmadığı için 1999 sonrası sigorta girişi bulunan herkesin otomatik olarak erken emekli olacağı yönünde bir durum söz konusu değil.
Bunun yanında mevzuatta bazı özel durumlar nedeniyle erken emeklilik imkanları bulunuyor. Örneğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın güncel bilgilendirmesine göre yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü kaybı bulunan engelli çalışanlar belirli şartlarla erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor.
EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?
Emeklilik yaşının hesaplanmasında en önemli kriterlerden biri ilk sigorta başlangıç tarihidir. Bunun yanında kişinin 4/a, 4/b veya 4/c kapsamında çalışıp çalışmadığı, toplam prim gün sayısı ve diğer hizmetleri de dikkate alınır.
SGK'nın resmi hizmet hesaplama uygulamalarında kişinin doğum tarihi ve hizmet bilgileri üzerinden emeklilik durumuna ilişkin hesaplama yapılabiliyor.
Bu nedenle yalnızca yaşa bakılarak emeklilik tarihi belirlemek doğru değildir.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Henüz yasalaşmış bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmadığı için kesin kapsam açıklanmış değil. Gündemdeki tekliflerde ise ağırlıklı olarak 8 Eylül 1999 sonrası ve 2008 yılına kadar sigorta başlangıcı bulunan çalışanlara yönelik kademeli geçiş modelleri öne çıkıyor.
Yeni bir yasa hazırlanması halinde sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık statüsü ve yaş gibi kriterlerin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak resmi düzenleme açıklanmadan belirli bir yaş veya prim sayısını kesin şart olarak vermek doğru olmayacaktır.