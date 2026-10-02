2000-2008 GİRİŞLİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olanlar için yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girmiş değil. Bu nedenle mevcut mevzuattaki emeklilik şartları geçerli.

SGK'nın resmi açıklamasına göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında 4A kapsamında ilk kez sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor. Emeklilik için bu yaş şartıyla birlikte 7000 prim günü ya da 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 prim günü şartlarından birinin karşılanması gerekiyor.

Bu nedenle 2000, 2001, 2002 ve sonraki yıllarda sigorta başlangıcı bulunanların emeklilik tarihi yalnızca işe giriş yılına göre belirlenmiyor. Sigortalılık statüsü, prim günü, yaş ve sigortalılık süresi birlikte değerlendiriliyor.