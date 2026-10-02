KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM 2026: Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi ve 2000-2008 girişliler ne zaman emekli olacak?
Kademeli emeklilik son durum 2026 gelişmeleri, EYT düzenlemesinin dışında kalan 2000-2008 girişlilerin gündeminde. Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi ve 2000-2008 girişliler ne zaman emekli olacak soruları araştırılırken, TBMM'de 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasındaki sigorta girişlerini kapsayan kanun teklifleri bulunuyor. İşte, 2026 Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri…
EYT düzenlemesinin dışında kalan çalışanların gündemindeki kademeli emeklilik için TBMM'deki süreç takip ediliyor. Meclis kayıtlarında 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanlara yönelik kademeli emeklilik teklifleri yer alırken, mevcut mevzuatta 2000-2008 arasında sigortalı olanlar için belirlenen emeklilik şartları uygulanmaya devam ediyor. Peki, Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi? İşte, 2000-2008 girişliler için kademeli emeklilikte son durum…
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI, MECLİS'E GELDİ Mİ?
Kademeli emeklilik düzenlemesi henüz yasalaşmadı. TBMM'de bu konuda sunulmuş kanun teklifleri bulunuyor ancak tekliflerin yasalaşması için Meclis'teki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.
5 Aralık 2024'te TBMM Başkanlığı'na sunulan 2/2755 esas numaralı kanun teklifinde, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcı bulunanların emeklilik, prim ve yaş şartlarının kademeli olarak uygulanması amaçlanıyor. TBMM kayıtlarında teklifin son durumu "Komisyonda" olarak yer alıyor.
3 Mart 2025 tarihli 2/2959 esas numaralı başka bir kanun teklifinde de işçiler, memurlar ve sözleşmeli personele yönelik kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması ve prim ödeme gün sayılarının düşürülmesi amaçlanıyor. Bu teklifin de TBMM'deki son durumu Komisyonda. Dolayısıyla Meclis'e kanun teklifi sunulmuş olması, kademeli emekliliğin yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.
2000-2008 GİRİŞLİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?
2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olanlar için yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girmiş değil. Bu nedenle mevcut mevzuattaki emeklilik şartları geçerli.
SGK'nın resmi açıklamasına göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında 4A kapsamında ilk kez sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor. Emeklilik için bu yaş şartıyla birlikte 7000 prim günü ya da 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 prim günü şartlarından birinin karşılanması gerekiyor.
Bu nedenle 2000, 2001, 2002 ve sonraki yıllarda sigorta başlangıcı bulunanların emeklilik tarihi yalnızca işe giriş yılına göre belirlenmiyor. Sigortalılık statüsü, prim günü, yaş ve sigortalılık süresi birlikte değerlendiriliyor.
1999 SONRASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR İÇİN KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI?
8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar EYT düzenlemesinin kapsamı dışında kaldı. Bu nedenle kademeli emeklilik taleplerinin önemli bölümünü bu grup oluşturuyor.
TBMM'de 2026 yılında da 8 Eylül 1999 sonrasında işe başlayanlara kademeli emeklilik hakkı tanınmasına ilişkin soru önergeleri verildi. Önergelerden biri 30 Ocak 2026'da Meclis Başkanlığı'na sunuldu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 29 Haziran 2026'da yanıtlandı. Ancak mevcut durumda 1999 sonrası sigorta girişlileri için yeni bir kademeli emeklilik hakkı getiren yürürlükte bir kanun bulunmuyor.
2026 KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU AÇIKLANDI MI?
2026 yılı için yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu bulunmuyor.
TBMM'deki kanun tekliflerinde farklı kademeli emeklilik modelleri yer alsa da bu teklifler henüz yasalaşmadığı için tekliflerdeki yaş ve prim şartları mevcut emeklilik koşulları olarak uygulanmıyor.
Yeni bir düzenleme kabul edilmesi halinde hangi sigorta başlangıç tarihlerinin kapsama alınacağı, yaş ve prim şartlarının nasıl uygulanacağı kanun metniyle kesinleşecek.