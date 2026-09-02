KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: 2026 Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi, kimler yararlanacak? 2000-2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kademeli emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan için gündemdeki yerini koruyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan vatandaşlar, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının çalışma başlangıç tarihine göre yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğini araştırıyor. Mevcut sistemde EYT kapsamı dışında kalan sigortalılar için kademeli geçiş formülü olup olmayacağı merak edilirken, gözler Meclis'e sunulması beklenen olası düzenlemelere çevrildi. Peki, kademeli emeklilik için yeni bir çalışma var mı, şartları neler? İşte 2026 yılı itibarıyla kademeli emeklilik beklentilerine ilişkin son gelişmeler…
Kademeli emeklilik düzenlemesine yönelik gelişmeler, EYT kapsamına giremeyen milyonlarca sigortalı tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma hayatına 8 Eylül 1999 sonrası başlayan vatandaşlar, emeklilik koşullarında kendileri için yeni bir geçiş modeli oluşturulup oluşturulmayacağını merak ediyor. Meclis gündeminde zaman zaman kademeli emekliliğe ilişkin öneriler yer alsa da şu ana kadar yaş ve prim şartlarını yeniden belirleyen herhangi bir yasal düzenleme hayata geçirilmiş değil. Mevcut uygulamada ise emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihi ve bağlı olunan sigorta koluna göre belirlenmeye devam ediyor. Peki, kademeli emeklilik için yeni bir adım atılacak mı, Meclis’te hangi çalışmalar bulunuyor ve olası şartlar neler? İşte 2026 yılında kademeli emeklilikle ilgili merak edilen son gelişmeler…
KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emeklilik beklentisiyle ilgili gelişmeler, EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği konusunda gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilirken, şu ana kadar kademeli emekliliği yürürlüğe koyan kesinleşmiş bir kanun bulunmuyor.
TBMM’de konuya ilişkin çeşitli kanun teklifleri gündeme gelirken, 3 Mart 2025 tarihinde sunulan bir teklifte işçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik uygulaması oluşturulması hedeflendi. Ancak söz konusu teklif henüz yasalaşmadı ve Meclis’teki değerlendirme süreci devam ediyor.
Bu nedenle kademeli emekliliğin hangi tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin resmi bir takvim açıklanmış değil. Düzenlemenin kapsamı, şartları ve olası değişiklikler için Meclis’ten gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS’İN GÜNDEMİNDE Mİ?
Kademeli emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Düzenlemeye ilişkin talepler, TBMM’ye sunulan kanun teklifleri ve soru önergeleriyle Meclis gündemine taşındı.
Bu kapsamda 3 Mart 2025 tarihinde verilen kanun teklifinde işçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için sigorta başlangıç tarihine göre kademeli emeklilik sisteminin oluşturulması istendi. Ancak söz konusu teklif henüz yasalaşmadı ve TBMM komisyon sürecinde bulunuyor.
Öte yandan 30 Ocak 2026 tarihinde sunulan yazılı soru önergesinde de 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan vatandaşlara kademeli emeklilik hakkı tanınıp tanınmayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a soruldu. Önergeye ilişkin yanıt ise 29 Haziran 2026 tarihinde verildi.
Şu an için kademeli emeklilik konusunda yürürlüğe girmiş yeni bir düzenleme bulunmazken, Meclis’teki gelişmeler ve olası yasal değişiklikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan vatandaşların kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. EYT düzenlemesi kapsamında yer alamayan bu grup, sigorta giriş tarihine göre yeni bir geçiş sistemi oluşturulup oluşturulmayacağını merak ediyor. Ancak mevcut durumda bu tarihler arasında sigortalı olanlara özel olarak kademeli emeklilik hakkı getiren herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yürürlükteki mevzuatına göre, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez 4/a kapsamında sigortalı olan çalışanlar, belirlenen prim günü ve yaş koşullarını tamamlamaları halinde emekli olabiliyor. Buna göre sigortalılar 7000 prim gününü doldurup yaş şartını yerine getirerek ya da 25 yıllık sigortalılık süresi, en az 4500 prim günü ve yaş koşulunu birlikte sağlayarak emeklilik hakkı kazanabiliyor.
Bu kapsamda mevcut sistemde kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş şartı uygulanmaya devam ediyor. Kademeli emeklilikle ilgili olası yeni düzenlemeler ise Meclis’ten gelecek açıklamalar doğrultusunda takip ediliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Kademeli emeklilikle ilgili vatandaşların merak ettiği yaş ve prim koşulları konusunda 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor. Kamuoyunda yer alan çeşitli emeklilik tabloları ise henüz resmi bir uygulama niteliği taşımıyor.
Olası bir yasal düzenleme yapılması durumunda, hangi sigorta başlangıç tarihlerinin kapsama dahil edileceği, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı gibi detaylar hazırlanacak kanunla netlik kazanacak.
Bu nedenle mevcut aşamada paylaşılan tahmini yaş ve prim tablolarına göre kesin bir emeklilik hesabı yapmak mümkün değil. Kademeli emekliliğe ilişkin şartların belirlenmesi için Meclis’ten çıkacak resmi düzenleme ve açıklamalar bekleniyor.
1999 SONRASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR NASIL EMEKLİ OLACAK?
8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan vatandaşların emeklilik koşulları, kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkıp çıkmayacağına bağlı olarak yakından takip ediliyor. Ancak mevcut mevzuatta bu gruba yönelik yeni bir geçiş sistemi bulunmadığı için emeklilik hesaplamaları yürürlükteki şartlara göre yapılıyor.
Mevcut kurallara göre, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez 4/a kapsamında sigortalı olan çalışanlar için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı uygulanıyor. Bu kişilerin emeklilik hakkı kazanabilmesi için prim gün sayısı ve sigortalılık süresi koşullarını da tamamlaması gerekiyor.
Buna göre sigortalılar, 7000 prim gününü doldurarak yaş şartıyla ya da 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim günü ve yaş koşulunu birlikte sağlayarak emekli olabiliyor. Kademeli emeklilik konusunda yeni bir yasa çıkmadığı sürece 1999 sonrası sigorta girişi olanların emeklilik süreci mevcut düzenlemeye göre devam edecek.
KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASAYA GİRDİ Mİ?
Kademeli emeklilik düzenlemesinin torba yasa kapsamında çıkıp çıkmayacağı, EYT sonrası emeklilik beklentisi bulunan milyonlarca vatandaşın takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Ancak 2026 yılı itibarıyla kademeli emekliliği hayata geçiren veya emeklilik şartlarını değiştiren herhangi bir torba yasa düzenlemesi bulunmuyor.
Bu nedenle kademeli emekliliğin torba yasayla kesin olarak yürürlüğe girdiğine yönelik iddialar şu an için gerçeği yansıtmıyor. Konuyla ilgili talepler ise TBMM’ye sunulan kanun teklifleri ve soru önergeleri aracılığıyla Meclis gündeminde yer almaya devam ediyor.
Kademeli emeklilik uygulamasının yürürlüğe girebilmesi için teklifin yasama sürecinden geçerek kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlanmadan yeni emeklilik şartlarının uygulanması mümkün değil.