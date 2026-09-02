KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: 2026 Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi, kimler yararlanacak? 2000-2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kademeli emeklilik beklentisiyle ilgili gelişmeler, EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği konusunda gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilirken, şu ana kadar kademeli emekliliği yürürlüğe koyan kesinleşmiş bir kanun bulunmuyor.

TBMM’de konuya ilişkin çeşitli kanun teklifleri gündeme gelirken, 3 Mart 2025 tarihinde sunulan bir teklifte işçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik uygulaması oluşturulması hedeflendi. Ancak söz konusu teklif henüz yasalaşmadı ve Meclis’teki değerlendirme süreci devam ediyor.

Bu nedenle kademeli emekliliğin hangi tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin resmi bir takvim açıklanmış değil. Düzenlemenin kapsamı, şartları ve olası değişiklikler için Meclis’ten gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.