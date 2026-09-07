KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM EYLÜL 2026: Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi, 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar erken emekli olacak mı?

1999 SONRASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?

EYT düzenlemesinin dışında kalan ve 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar, emeklilik şartlarında yeni bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor. Bu kapsamda özellikle 1999-2008 döneminde sigortalı olan vatandaşların kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor.

Mevcut durumda kademeli emekliliğe ilişkin yeni bir yasal düzenleme yürürlüğe girmediği için emeklilik hesaplamaları mevcut kurallara göre yapılıyor. Çalışanların emeklilik sürecinde sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı ve bağlı oldukları sigortalılık statüsü belirleyici olmaya devam ediyor.