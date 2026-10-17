KADIKÖY’DE HEDEF 3 PUAN! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak İngiltere hezimetini unutturmak istiyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesinde karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri gibi detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'da aldığı kötü sonucun ardından moral bulmayı hedefliyor. Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuçla dönmenin planlarını yapıyor. Geri sayım sürerken futbolseverler Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'lerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Karşılaşmanın başlama saati ve yayınlanacağı kanal da merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve karşılaşmanın yayın bilgileri…
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, N'Golo Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku
Alanyaspor: Victor, Aliti, Lima, Bedirhan, Ruan, Baran Ali, Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo, Ivan Cedric, Hagi