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        Haberler Bilgi KADIKÖY’DE HEDEF 3 PUAN! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        KADIKÖY’DE HEDEF 3 PUAN! Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak İngiltere hezimetini unutturmak istiyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesinde karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri gibi detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'da aldığı kötü sonucun ardından moral bulmayı hedefliyor. Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuçla dönmenin planlarını yapıyor. Geri sayım sürerken futbolseverler Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'lerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Karşılaşmanın başlama saati ve yayınlanacağı kanal da merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve karşılaşmanın yayın bilgileri…

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        FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

        Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.

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        FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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        FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, N'Golo Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku

        Alanyaspor: Victor, Aliti, Lima, Bedirhan, Ruan, Baran Ali, Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo, Ivan Cedric, Hagi

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