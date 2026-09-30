Kadınlar sahada! Bu akşam kimin maçı var? 30 Eylül maç programı: Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi ve EuroLeague heyecanı

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Hemen belirtelim ki Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma - Barcelona, Häcken - Juventus, Paris FC - Arsenal, Lyon - Chelsea ve Benfica - Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Parkede ise bugün Beşiktaş deplasmanda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 30 Eylül maç programı...