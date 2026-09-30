Kadınlar sahada! Bu akşam kimin maçı var? 30 Eylül maç programı: Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi ve EuroLeague heyecanı
30 Eylül Çarşamba günü maç programı hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bugün özellikle Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Devleri birbiriyle mücadele edecek. Parkede ise bugün Beşiktaş deplasmanda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
Giriş: 30 Eylül 2026 - 07:59 Güncelleme:
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Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Hemen belirtelim ki Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma - Barcelona, Häcken - Juventus, Paris FC - Arsenal, Lyon - Chelsea ve Benfica - Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Parkede ise bugün Beşiktaş deplasmanda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 30 Eylül maç programı...
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MAÇ PROGRAMI 30 EYLÜL
Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi:
19.45: Roma - Barcelona
19.45: Häcken - Juventus
19.45: Paris FC - Arsenal
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22.00: Lyon - Chelsea
22.00: Benfica - Bayern Münih