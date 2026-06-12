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        Haberler Bilgi Spor Kanada - Bosna Hersek maçı TRT 1 izle: Kanada - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçı canlı takip ekranı

        Kanada - Bosna Hersek maçı izle: Kanada - Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini, TRT 1 canlı izle ekranını ve karşılaşmanın şifreli ya da şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını gündemine aldı. Peki, Kanada - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? İşte Kanada - Bosna Hersek maçı TRT 1 izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 19:00 Güncelleme:
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        FIFA Dünya Kupası'nın grup aşamasında sahaya çıkacak Kanada ile Bosna Hersek, kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Turnuvada üst tura yükselme hedefiyle mücadele eden iki takım da sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Maç öncesinde Kanada - Bosna Hersek maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kanada - Bosna Hersek maçı izle ekranı...

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        KANADA - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında oynanacak Kanada - Bosna Hersek karşılaşması 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'de yayınlanacak.

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        KANADA - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanacak Dünya Kupası karşılaşması TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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        KANADA - BOSNA HERSEK MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

        Dünya Kupası karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yayınların şifreli olup olmadığı yer alıyor. TRT ekranlarında yayınlanan Dünya Kupası maçları ücretsiz ve şifresiz olarak izlenebiliyor. Bu nedenle Kanada - Bosna Hersek karşılaşmasının da TRT 1 üzerinden şifresiz şekilde yayınlanacak.

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        TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

        Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden de maçı izleyebilecek. Dünya Kupası maçlarının yoğun ilgi görmesi nedeniyle taraftarlar yayın saatinden önce TRT 1 frekans bilgilerini de araştırıyor.

        KANADA - BOSNA HERSEK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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