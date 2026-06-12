FIFA Dünya Kupası'nın grup aşamasında sahaya çıkacak Kanada ile Bosna Hersek, kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Turnuvada üst tura yükselme hedefiyle mücadele eden iki takım da sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Maç öncesinde Kanada - Bosna Hersek maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kanada - Bosna Hersek maçı izle ekranı...