Kasım ara tatili tarihi 2026: İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı ilk ders zili ile 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci için ders zilinin çalmasının ardından ilk ara tatil için geri sayım da başladı. MEB tarafından yayımlanan çalışma takviminde birinci dönem ara tatilinin kasım ayında yapılacağı açıklandı. Öğrenciler ara tatilin yanı sıra yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve yaz tatilinin tarihlerini de araştırıyor. MEB takvimine göre eğitim öğretim yılı haziran ayında sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Peki Kasım ara tatili 2026 ne zaman, öğrenciler kaç gün tatil yapacak ve okullar ne zaman kapanacak? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi ve merak edilen tarihler...