Kasım ara tatili tarihi 2026: İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler gözlerini ilk ara tatil tarihine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda kasım ayında yapılacak birinci dönem ara tatilinin tarihi belli oldu. Öğrenciler, ara tatilin hangi gün başlayacağını ve ne zaman sona ereceğini araştırıyor. MEB takvimine göre ilk ara tatil kasım ayında yapılacak ve öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük bir dinlenme fırsatı bulacak. Peki Kasım ara tatili 2026 ne zaman, ilk ara tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ara tatil ve okulların kapanış tarihi...
2026-2027 eğitim öğretim yılı ilk ders zili ile 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci için ders zilinin çalmasının ardından ilk ara tatil için geri sayım da başladı. MEB tarafından yayımlanan çalışma takviminde birinci dönem ara tatilinin kasım ayında yapılacağı açıklandı. Öğrenciler ara tatilin yanı sıra yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve yaz tatilinin tarihlerini de araştırıyor. MEB takvimine göre eğitim öğretim yılı haziran ayında sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Peki Kasım ara tatili 2026 ne zaman, öğrenciler kaç gün tatil yapacak ve okullar ne zaman kapanacak? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi ve merak edilen tarihler...
KASIM ARA TATİLİ 2026 NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra hafta sonu tatiline girecek. Böylece hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 günlük bir tatil yapmış olacak. MEB'in resmi açıklamasında da ilk ara tatilin 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi.
İLK ARA TATİL SONRASI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ara tatilinin 20 Kasım Cuma günü sona ermesinin ardından öğrenciler hafta sonunu geçirecek. Okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak. Böylece birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.
2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak. Sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrencilerin eğitim öğretim yılı içerisindeki ikinci ara tatili ise mart ayında yapılacak. MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle ikinci ara tatilde de öğrenciler 9 günlük dinlenme fırsatı bulacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. MEB'in açıkladığı resmi çalışma takviminde eğitim öğretim yılının bitiş tarihi 25 Haziran olarak yer alıyor.
2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ
2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin takip edeceği önemli tatil tarihleri şöyle:
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027