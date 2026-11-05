Emekli maaş promosyon kampanyası yeni ayda yakından takip ediliyor. Emekli promosyonu 2026, bankalar tarafından ekim ayında 35 bin TL'ye yaklaşan tutarlarla yeniden güncellendi. Denizbank, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank gibi pek çok devlet ve özel banka çerçevesinde merak konusu oluyor. Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve şartları neler? İşte, 2026 kasım emekli promosyon kampanyası ile ilgili detaylar