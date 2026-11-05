Kasım emekli promosyon kampanyaları 2026: En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve şartları neler?
Kasım ayı emekli promosyon kampanyaları dikkat çekiyor. Bankalar promosyon ödemelerini güncellerken SSK Bağkur emeklisi kendilerine uygun promosyon tutarlarını araştırıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar promosyon fırsatları sunarken özel bankalar emekli promosyon tutarlarını 35 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki 2026 Kasım en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri ve şartları neler? Bankaların emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyorlar? İşte, 2026 kasım emekli promosyonlarda son durum
Emekli maaş promosyon kampanyası yeni ayda yakından takip ediliyor. Emekli promosyonu 2026, bankalar tarafından ekim ayında 35 bin TL'ye yaklaşan tutarlarla yeniden güncellendi. Denizbank, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank gibi pek çok devlet ve özel banka çerçevesinde merak konusu oluyor. Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve şartları neler? İşte, 2026 kasım emekli promosyon kampanyası ile ilgili detaylar
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
DenizBank'ın 11 Haziran 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında ek ürün şartlarıyla birlikte ödeme tutarı 30.000 TL'ye kadar çıkıyor:
Nakit Promosyon: 12.000 TL'ye varan temel nakit ödeme. Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açan, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı veren ve aktif kredi kartı kullanan emeklilere maaşa göre 18.000 TL'ye varan ilave ödeme sağlanıyor.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
Garanti BBVA, 1 - 30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasıyla emeklilere 25.000 TL'ye varan nakit ve bonus fırsatı sağlıyor:
Nakit Promosyon: Maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan nakit promosyon.
Ek Bonus Kazanımları:
Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus,
Avans Hesap ile 2.000 TL harcamaya 2.000 TL bonus,
Yeni sigorta poliçesi yaptıranlara 2.000 TL bonus.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI
Akbank, 1 - 30 Kasım 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere doğrudan nakit ödeme imkânı sunuyor. 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklilerine 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ödeniyor.
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI
Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla toplam ödeme 14 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
İş Bankası, emekli maaşını bünyesine taşıyanlara 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor.
Maaş tutarına göre değişen bu ödemeye, bankanın sunduğu ek kampanya fırsatları da dahil edilebiliyor. Otomatik fatura talimatı veren, kredi kartını aktif kullanan ve yeni kasko ya da konut sigortası yaptıran emekliler için toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
QNB EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını QNB'ye taşıyanlara 20.000 TL'ye varan nakit promosyon!
22 Nisan 2026 tarihi itibariyle emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanın!
Emekli maaşınızı şubelerimizden, İnternet/ Mobil bankacılıktan ve 0 850 222 0 900 nolu çağrı merkezinden bankamıza taşıyabilirsiniz.
0-9999 TL arasında maaş alan emekliler 8,500TL
10.000 TL- 14.999 TL arasında maaş alan emekliler 13,500TL
15.000 TL -19.999 TL arasında maaş alan emekliler 16,500TL
20.000 TL ve üzeri arasında maaş alan emekliler 20,000TL tutarında maaş promosyon ödemesi alıyor.
ŞEKERBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON
Şekerbank, maaş baremine göre 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL temel nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Ek bankacılık ürünleriyle desteklenen kampanyada şu avantajlar yer alıyor:
2 adet fatura talimatına 3.000 TL,
Kredi kartıyla 5.000 TL harcamaya 5.000 TL,
KMH kullanımı için 4.000 TL,
Sigorta poliçesine 5.000 TL,
Vadesiz hesap bakiyesine göre maaşa bağlı 1.000 TL ile 6.000 TL arası ek ödeme.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
12.000 TL'ye varan net promosyona ek olarak 40.000 TL faizsiz kredi, 25.000 TL faizsiz taksitli avans ve harcama puanlarıyla toplam 90.000 TL'ye varan avantaj paketi
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank, emekli maaşını 3 yıllığına bankaya taşımayı taahhüt eden SGK emeklilerine brüt maaş tutarına göre 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunmaktadır.
Halkbank Emekli Promosyon Tutarları (Brüt Maaşa Göre)
10.000 TL – 14.999,99 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999,99 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ölüm aylığı (10.000 TL altı): 5.000 TL
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
VakıfBank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.
VakıfBank Emekli Promosyon Tutarları (3 Yıllık Taahhüt)
Maaş aralıklarına göre ödenen net promosyon tutarları şu şekildedir:
10.000 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL