KİRACILARIN BEKLEDİĞİ TARİH BELLİ OLDU! 2026 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE verileri ile Ekim ayı kira zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Ekim ayı kira artış oranı için bekleyiş sürüyor. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Ekim 2026'da kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek kira artış üst sınırı, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek. Peki Ekim 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK verileri ile Ekim ayı kira zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? İşte 2026 Ekim ayı kira artış oranının açıklanacağı tarih ve kira zammı hesaplama yöntemi...
2026 Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi için yeni kira artış oranının belli olmasına kısa süre kaldı. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek artış üst sınırı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu nedenle Ekim ayında geçerli olacak kira artış oranı da Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Eylül ayında kira zammı yüzde 31,79 olarak uygulanmıştı. Peki, Ekim 2026 kira artış oranı ne kadar olacak, kira zammı ne zaman belli olacak? İşte konut ve iş yerleri için kira zammı hesaplama bilgileri…
EKİM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 enflasyon verilerini 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Eylül ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ekim 2026 kira artış oranı belli olacak.
Açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalaması, ekim ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek azami kira artış oranını belirleyecek.
2026 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?
Ekim ayı kira artış oranı henüz kesinleşmedi. Yeni oran, 5 Ekim'de yayımlanacak enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ
Mevcut kira bedeli × (1 + kira artış oranı / 100)
Örneğin Ekim ayı kira artış oranı yüzde 30 olarak açıklanırsa, 20 bin TL kira ödeyen bir kiracının yeni kira bedeli 26 bin TL olacak.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇTI?
Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyenler için uygulanabilecek artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlenmişti.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 10 BİN, 15 BİN, 20 BİN VE 30 BİN TL KİRA NE KADAR OLACAK?
Eylül ayında geçerli olan yüzde 31,79'luk orana göre kira zammı hesaplama tabloları;
Mevcut kira: 10.000 TL
Zam tutarı: 3.179 TL
Yeni kira: 13.179 TL
Mevcut kira: 15.000 TL
Zam tutarı: 4.768,50 TL
Yeni kira: 19.768,50 TL
Mevcut kira: 20.000 TL
Zam tutarı: 6.358 TL
Yeni kira: 26.358 TL