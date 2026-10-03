KİRACILARIN BEKLEDİĞİ TARİH BELLİ OLDU! 2026 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TÜFE verileri ile Ekim ayı kira zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

2026 Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi için yeni kira artış oranının belli olmasına kısa süre kaldı. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek artış üst sınırı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu nedenle Ekim ayında geçerli olacak kira artış oranı da Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Eylül ayında kira zammı yüzde 31,79 olarak uygulanmıştı. Peki, Ekim 2026 kira artış oranı ne kadar olacak, kira zammı ne zaman belli olacak? İşte konut ve iş yerleri için kira zammı hesaplama bilgileri…