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        Haberler Bilgi Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti 5. sezon ne zaman başlıyor?

        Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti 5. sezon ne zaman başlıyor?

        Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon tarihi belli oldu. Gold Film imzalı dizinin 5. sezon afişi izleyiciyle buluşurken yeni bölüm için geri sayım başladı. Dizinin yeni sezon afişinin paylaşılmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti 5 . sezonun ne zaman başlayacağı sorusu da merak konusu oldu. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli oturuyor. İzleyiciler ayrıca bu akşam Show TV yayın akışında Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 5. sezon ne zaman başlıyor, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün var mı? İşte 11 Eylül Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 20:17 Güncelleme:
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        Show TV'nin reyting rekortmeni yapımlarından Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin 5. sezonuna ait afişin paylaşılmasıyla birlikte yeni sezon heyecanı da arttı. Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür yazarken dizinin yönetmenliğini Özgür Sevimli yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 5. sezon ne zaman başlıyor, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün var mı? İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon yayın tarihi...

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        KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon yayın tarihi belli oldu. Sevilen dizi, 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de yeni sezonun ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

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        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

        Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon ilk bölümü 18 Eylül Cuma günü yayınlanacak. Bu nedenle dizinin 11 Eylül Cuma akşamı yeni bölümü ekranlarda olmayacak.

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        KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZON AFİŞİ YAYINLANDI

        Show TV, Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişini izleyicilerle paylaştı. Yeni sezon afişinin yayınlanmasıyla birlikte dizinin dönüş tarihi de gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı.

        Gold Film tarafından hazırlanan yapım, yeni sezonunda da Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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        11 EYLÜL SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Güzel Günler

        12:30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15:00 Sevdan Bir Ateş

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Sevdan Bir Ateş

        23:00 Kızılcık Şerbeti

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