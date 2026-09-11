Show TV'nin reyting rekortmeni yapımlarından Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin 5. sezonuna ait afişin paylaşılmasıyla birlikte yeni sezon heyecanı da arttı. Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür yazarken dizinin yönetmenliğini Özgür Sevimli yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 5. sezon ne zaman başlıyor, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün var mı? İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon yayın tarihi...