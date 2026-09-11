KPSS 2026 iptal mi olacak? Gözler ÖSYM'de! 6 Eylül KPSS Lisans sınavı yeniden mi yapılacak?
6 Eylül 2026'da uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından ortaya atılan iptal iddiaları adayların gündemine geldi. KPSS'nin iptal edilip edilmeyeceği ve sınavın yeniden yapılıp yapılmayacağı merak edilirken gözler ÖSYM'nin açıklamasına çevrildi. Peki, KPSS iptal mi oldu, yeniden yapılacak mı? İşte, 2026 KPSS Lisans sınavı son durumu…
KPSS 2026 Lisans sınavına ilişkin iptal iddiaları, 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından gündeme geldi. Bazı sınav merkezlerinde yaşandığı öne sürülen aksaklıkların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte adaylar sınavın geçerliliğine ilişkin gelişmeleri araştırmaya başladı. “KPSS iptal mi olacak, yeniden mi yapılacak?” soruları gündemdeki yerini korurken, sınavın iptaline ilişkin resmi kararın bulunup bulunmadığı merak ediliyor. İşte, 2026 KPSS sınavının durumuna ilişkin merak edilenler…
2026 KPSS LİSANS İPTAL Mİ OLDU?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğine ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanmış resmi bir karar bulunmuyor. ÖSYM'nin sisteminde sınavın 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildiği ve temel soru kitapçığının adayların erişimine açıldığı görülüyor.
Sosyal medyada yer alan "KPSS iptal edildi" iddialarının şu aşamada resmi bir karşılığı bulunmuyor. ÖSYM'den konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde sınavın durumu netlik kazanacak.
KPSS İPTAL İDDİASI NEDEN GÜNDEME GELDİ?
KPSS Lisans sınavının ardından bazı adayların sınav merkezlerinde yaşandığını belirttiği sorunlar sosyal medyada gündem oldu. Özellikle sınavın uygulanma sürecine ilişkin paylaşımlar, "KPSS iptal edilecek mi?" sorusunun daha fazla araştırılmasına neden oldu.
ÖSYM kılavuza göre sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtiliyor. Şanlıurfa Osmanbey Kampüsü gibi bazı merkezlerde veya münferit salonlarda sınav binasına belirlenen saatten sonra bazı adayların alındığı ve yaklaşık 50 adayın 10.15 ile 10.30 arasında binaya giriş yaptığı iddia edildi. Sınavın 10.45’te başlayıp 12.55’te sona erdiği de öne sürüldü.
ÖSYM'DEN YENİ AÇIKLAMA GELECEK Mİ?
6 Eylül'de düzenlenen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğini gösteren resmi bir ÖSYM duyurusu bulunmuyor. Adayların sınavın geçerliliğiyle ilgili değerlendirmelerde ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Lisans sürecinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS Lisans kapsamında Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026’da açıklanacak.