KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Cumartesi günü iki ayrı oturum düzenlenecek ve adaylar tercih ettikleri alanlara göre sınava katılacak. Pazar günü ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin yer aldığı üçüncü oturum yapılacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek, kaç soru var ve KPSS Alan Bilgisi bu hafta sonu mu? İşte KPSS Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri, başlangıç saatleri, soru sayıları ve sınav süreleri...