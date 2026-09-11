KPSS Alan Bilgisi ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? KPSS Alan Bilgisi bu hafta sonu mu?
KPSS Alan Bilgisi sınavı için geri sayım devam ederken adayların sınav tarihine ilişkin araştırmaları hız kazandı. 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları bu hafta sonu üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Adaylar sınava girecekleri KPSS Alan Bilgisi saatini, soru sayısını ve sınav süresini merak ediyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek, kaç soru var ve KPSS Alan Bilgisi bu hafta sonu mu? İşte 2026 KPSS Alan Bilgisi sınav tarihleri, saatleri, soru sayıları ve süreleri...
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Cumartesi günü iki ayrı oturum düzenlenecek ve adaylar tercih ettikleri alanlara göre sınava katılacak. Pazar günü ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin yer aldığı üçüncü oturum yapılacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek, kaç soru var ve KPSS Alan Bilgisi bu hafta sonu mu? İşte KPSS Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri, başlangıç saatleri, soru sayıları ve sınav süreleri...
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Alan Bilgisi sınavının ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi, üçüncü oturumu ise 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.
Adayların sınavdan önce giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezi ve binanın konumunu kontrol etmesi, sınav günü ulaşım konusunda sorun yaşamamaları açısından önem taşıyor.
KPSS SAAT KAÇTA?
Alan Bilgisi 1. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılacak. Adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak, sınav 10.15’te başlayacak.
Alan Bilgisi 2. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav binasına girişler 14.30’da sona erecek ve sınav 14.45’te başlayacak.
Alan Bilgisi 3. Oturum: 13 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. Adayların 10.00’dan önce sınav binasında olması gerekiyor. Sınav 10.15’te başlayacak.
Adayların, sınav saatinden önce sınav binasında hazır bulunmaları ve geç kalmamaları önem taşıyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?
KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 12 Eylül saat 10.15'te, 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.45'te başlayacak.
Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum saat 17.15'te sona erecek.
KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.
KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
KPSS Alan Bilgisi sınav yerini öğrenmek isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapması gerekiyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya e-Devlet üzerinden giriş yapılabiliyor.
AİS'e giriş yaptıktan sonra adaylar “2026-KPSS Alan Bilgisi” sınavını seçerek “Sınava Giriş Belgesi Dökümü” bölümünden sınav yerlerine ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.
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