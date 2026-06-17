Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM KPSS sınav takvimi

        KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT başvuruları ne zaman başlıyor?

        2026 KPSS başvuru takvimi, sınava hazırlanan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla farklı eğitim düzeylerindeki adaylara yönelik gerçekleştirilecek. Sınava girmeyi planlayan adaylar ise başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları hangi tarihte alınacak? İşte ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 17:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılacak sınav; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla farklı aday gruplarına yönelik uygulanacak. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar ise ÖSYM’nin yayımladığı takvim üzerinden tarihleri araştırıyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman alınacak, sınav oturumları hangi günlerde yapılacak? İşte KPSS 2026 takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        2

        KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar sınav başvurularını 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

        3

        KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının açıklanması ise 7 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar sınav başvurularını 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        5

        KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

        DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları genel merkeze asılıyor

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları MYK üyelerinin odasına aşılmaya başlandı

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu