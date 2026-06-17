KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT başvuruları ne zaman başlıyor?
2026 KPSS başvuru takvimi, sınava hazırlanan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla farklı eğitim düzeylerindeki adaylara yönelik gerçekleştirilecek. Sınava girmeyi planlayan adaylar ise başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları hangi tarihte alınacak? İşte ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...
2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılacak sınav; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla farklı aday gruplarına yönelik uygulanacak. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar ise ÖSYM’nin yayımladığı takvim üzerinden tarihleri araştırıyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman alınacak, sınav oturumları hangi günlerde yapılacak? İşte KPSS 2026 takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar sınav başvurularını 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.
KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının açıklanması ise 7 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar sınav başvurularını 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak
Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.