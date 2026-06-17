2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılacak sınav; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla farklı aday gruplarına yönelik uygulanacak. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar ise ÖSYM’nin yayımladığı takvim üzerinden tarihleri araştırıyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman alınacak, sınav oturumları hangi günlerde yapılacak? İşte KPSS 2026 takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...