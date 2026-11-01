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        Haberler Bilgi KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI | ÖSYM 2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI | ÖSYM 2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı, 1 Kasım Pazar günü yapılan sınavın ardından adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımlamasıyla birlikte adaylar, DHBT sorularını ve doğru cevapları ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, ÖSYM 2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, 2026 KPSS SHBT soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 09:20 Güncelleme:
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        Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen adayların katıldığı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), saat 10.15'te başladı ve 60 dakikalık cevaplama süresinin ardından sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar, işaretledikleri cevapları kontrol etmek ve tahmini netlerini hesaplamak için ÖSYM'nin yayımlayacağı soru kitapçığı ile cevap anahtarını takip ediyor. Peki, ÖSYM 2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranına ilişkin detaylar…

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        KPSS DHBT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

        2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanma durumu için ÖSYM'nin resmi duyurusu takip ediliyor. ÖSYM, sınavın ardından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını internet sitesi üzerinden erişime açacak.

        Adaylar, yayımlanma duyurusunun ardından DHBT sorularına ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Soru kitapçığının erişime açıldığına ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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        2026 KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        KPSS DHBT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşılabilecek. Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendilerine tanımlanan süre içerisinde soruların tamamını görüntüleyebilecek.

        ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KPSS DHBT SORU KİTAPÇIĞININ TAMAMI YAYIMLANACAK MI?

        ÖSYM'nin sınavlara ilişkin uygulamasında temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine açılıyor. Sınava katılan adaylar ise soru kitapçığının tamamını ÖSYM AİS üzerinden belirlenen süre boyunca görüntüleyebiliyor.

        2026 KPSS DHBT için de soru kitapçığının tamamına erişim ve görüntüleme süresine ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı duyuruda yer alacak.

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        KPSS DHBT KAÇ NET DOĞRU CEVAP SAYISI NASIL HESAPLANIR?

        2026 KPSS DHBT'de adaylara toplam 40 soru yöneltildi. Sınavda doğru ve yanlış cevap sayılarını öğrenen adaylar, KPSS DHBT netlerini hesaplayabilecek.
        Net hesabında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor.

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        Buna göre adaylar aşağıdaki formülü kullanabilir:

        Net = Doğru cevap sayısı - (Yanlış cevap sayısı / 4)

        Adayların hesapladığı net sayısı tahmini sonuç niteliği taşıyor. Kesin değerlendirme ve puanlar ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuçlarıyla belli olacak.

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        #KPSS
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        #soru kitapçığı
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