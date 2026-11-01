KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI | ÖSYM 2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen adayların katıldığı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), saat 10.15'te başladı ve 60 dakikalık cevaplama süresinin ardından sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar, işaretledikleri cevapları kontrol etmek ve tahmini netlerini hesaplamak için ÖSYM'nin yayımlayacağı soru kitapçığı ile cevap anahtarını takip ediyor. Peki, ÖSYM 2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranına ilişkin detaylar…