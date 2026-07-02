KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ 2026 || KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS lisans sınav tarihleri

Milyonlarca üniversite mezununun kamuya atanma hayaliyle yıl boyunca hazırlandığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adaylar tarafından büyük bir heyecanla beklenmeye devam ediyor. Kariyer planlamasında önemli bir dönüm noktası olan bu sınav için başvuru ve sınav tarihleri yakından takip edilirken, adaylar bir yandan da hazırlık sürecini yoğun tempoda sürdürüyor. ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamalar ise sürecin en kritik belirleyicisi olarak öne çıkıyor. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS lisans sınavları ne zaman? Detaylar haberimizde.