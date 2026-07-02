KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ 2026 || KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS lisans sınav tarihleri
Milyonlarca üniversite mezununun kamuya atanma hayaliyle yıl boyunca hazırlandığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adaylar tarafından büyük bir heyecanla beklenmeye devam ediyor. Kariyer planlamasında önemli bir dönüm noktası olan bu sınav için başvuru ve sınav tarihleri yakından takip edilirken, adaylar bir yandan da hazırlık sürecini yoğun tempoda sürdürüyor. ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamalar ise sürecin en kritik belirleyicisi olarak öne çıkıyor. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS lisans sınavları ne zaman? Detaylar haberimizde.
Milyonlarca üniversite mezununun kamuya atanma hayaliyle yıl boyunca hazırlandığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adaylar tarafından büyük bir heyecanla beklenmeye devam ediyor. Kariyer planlamasında önemli bir dönüm noktası olan bu sınav için başvuru ve sınav tarihleri yakından takip edilirken, adaylar bir yandan da hazırlık sürecini yoğun tempoda sürdürüyor. ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamalar ise sürecin en kritik belirleyicisi olarak öne çıkıyor. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS lisans sınavları ne zaman? Detaylar haberimizde.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Lisans oturumları kapsamında uygulanacak Genel Yetenek–Genel Kültür sınavının başvuru ücreti 800 TL olarak açıklanırken, Alan Bilgisi oturumlarına katılmak isteyen adaylar için her bir oturumun ücreti 500 TL olarak belirlendi. Adayların tercih edecekleri oturum sayısına göre toplam başvuru maliyeti değişiklik gösterebileceği için, başvuru sürecinde ücret detaylarını dikkatle incelemeleri önem taşıyor.
KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ
2026 KPSS Lisans sınav takvimi kapsamında oturum tarih ve saatleri şu şekilde planlanmıştır:
Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek olup sınav süresi 130 dakika olarak belirlenmiştir.
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının 1. oturumu, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü sabah saat 10.15’te yapılacaktır. Bu oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri uygulanacaktır.
Aynı günün öğleden sonraki oturumu olan 2. oturum ise saat 14.45’te başlayacak olup adaylara Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarından sorular yöneltilecektir.
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının 3. ve son oturumu ise 13 Eylül 2026 Pazar günü sabah saat 10.15’te gerçekleştirilecek; bu oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri yer alacaktır.
KPSS BAŞVURU EKRANI
KPSS Lisans sınavına başvurmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden 1-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek olup, belirtilen süre içerisinde başvurusunu tamamlamayan adaylar için geç başvuru imkânı sınırlı süreyle ayrıca sunulabilecektir.